Red Dead Online Beta | Bottino di guerra ora disponibile

Nuovo evento in Red Dead Online - tutte le novità dell’aggiornamento del 5 marzo : Con Red Dead Online, Rockstar Games sta cercando di replicare quanto di buono ha già fatto in questi anni con Grand Theft Auto Online. Entrambe le esperienze multiplayer estendono sensibilmente l’offerta ludica di due grandi titoli open world, ormai punti di riferimento per il mercato. E se è vero che l’Online di GTA 5 è bello che collaudato, quello del secondo capitolo di Red Dead Redemption e tutt’ora in fase Beta. Non stupisce quindi la ...

Red Dead Online Beta : il nuovo aggiornamento introduce il fucile Evans a ripetizione - un evento free roam e molto altro : La scorsa settimana Rockstar Games ha implementato la prima parte di importanti aggiornamenti alla Beta di Red Dead Online tra cui nuove meccaniche di gioco, un'esperienza più equilibrata e la correzione di oltre 300 bug. Con l'evolversi di Red Dead Online, verranno implementate nuove funzioni che garantiranno una maggiore connessione con il mondo di gioco, con il proprio personaggio, con il cavallo e con le armi. Verranno aggiunte anche nuove ...

Red Dead Online BETA si aggiorna con delle novità : La scorsa settimana abbiamo implementato la prima parte di importanti aggiornamenti alla BETA di Red Dead Online tra cui nuove meccaniche di gioco, un’esperienza più equilibrata e abbiamo corretto oltre 300 bug. Un altro passo verso un mondo di gioco migliore. Questo periodo di BETA ci permette di plasmare e migliorare le parti fondamentali del mondo di gioco prima che l’avventura di Red Dead Online inizi davvero. Con ...

Il nuovo aggiornamento di Red Dead Online non soddisfa i giocatori : le criticità al 1 marzo : Dopo Grand Theft Auto Online, la nuova scommessa multiplayer di Rockstar Games fa rima con Red Dead Online. Come molti di voi già sapranno - e stanno già giocando! - il titolo rappresenta il comparto Online di Red Dead Redemption 2, l'acclamata avventura a mondo aperto della compagnia americana. Dopo il prequel del 2010, la "R stellata" ha portato le selvagge Americhe di fine '800 su PlayStation 4 e Xbox One, trascinandoci in uno spaghetti ...

Red Dead Online perde giocatori : entrate cinque volte inferiori rispetto a quelle di GTA Online : Mentre GTA Online ha spinto Grand Theft Auto 5 ad essere uno dei giochi più popolari al mondo (con oltre 100 milioni di unità vendute), sembra che Rockstar non sia stata in grado di replicare quel successo con Red Dead Online in Red Dead Redemption 2.Come riporta Gamingbolt, SuperData rivela che Red Dead Online ha ricavato cinque volte meno denaro di GTA Online. La componente Online di GTA sta avviandosi verso il tramonto, mentre quella di Red ...

Red Dead Online : disponibile l'aggiornamento della beta : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community.Ottieni Pepite d'Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi di diverso tipo come scuoiare animali, trovare tesori, vincere faide e altro. Apri il menu giocatore per consultare le tue 7 Sfide giornaliere che cambieranno ogni giorno. Ogni ...

Red Dead Online si aggiorna la prossima settimana : ecco tutte le novità più succose : La beta di Red Dead Online (scoprite la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 nella nostra guida) si espande la prossima settimana con il primo aggiornamento, in uscita il 26 febbraio. I dettagli rivelati direttamente sul sito di Rockstar Games.Preparati a nuovi eventi Free Roam, nuove modalità Resa dei conti e nuove gare. Quest'aggiornamento include anche la prima serie di nuove armi, abiti ed emote per il tuo personaggio, oltre ai ...

Red Dead Online : Nuove modalità in arrivo : Rockstar è lieta di annunciare l’arrivo di Nuove modalità di gioco per Red Dead Online, le quali saranno disponibili a partire dal 26 Febbraio, in concomitanza con il rilascio di un nuovo aggiornamento. Le Nuove modalità in arrivo per Red Dead Online Tra le Nuove modalità troviamo: Evento Free Roaming “Oro degli Stolti”, in cui i giocatori dovranno competere per il controllo di un Elmo ...

Red Dead Redemption 2 torna a mostrarsi in un fantastico trailer realizzato da un fan : Qualche ora fa, l'attore che interpreta Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, Roger Clark, ha condiviso un trailer del gioco su Twitter. Come riporta Dualshockers, il video è i intitolato "Change" ed è stato creato dal canale YouTube Karol.Combinando gli spezzoni dei trailer ufficiali di Rockstar, gli scatti in-game e la canzone "Zombie" di Damned Anthem dall'album Uncovered, Karol ha realizzato un trailer che tiene testa al meglio di ...

Red Dead Redemption 2 al prezzo più basso di sempre su Amazon : l’offerta di oggi 17 febbraio : Rockstar Games ha dato ulteriore prova di maestria con Red Dead Redemption 2. Dopo l'ineguagliabile successo commerciale e di gradimento riscosso da Grand Theft Auto V, la "R stellata" è riuscita a bissare con la sua avventura western a mondo aperto: un capolavoro a tutto tondo nel Selvaggio West, che trascina i giocatori in una storia emozionante ed emozionale. Nonostante abbia più volte mancato l'obiettivo dei premi più prestigiosi sulla ...

Red Dead Redemption 2 floppa anche ai DICE Awards 2019 : vittoria meritata per God of War? : I DICE Awards 2019 sono solo l'ultima di una serie di kermesse che mirano a premiare le produzioni videoludiche più entusiasmanti dell'anno appena trascorso. E allo stesso tempo a conferire la meritata dignità ad una realtà in costante crescita, tanto dal punto di vista commerciale che da quello dei contenuti offerti. L'evento organizzato dall'Academy of Interactive Arts & Sciences ha quindi premiato, grazie ai voti di una giura di esperti, ...

La beta di Red Dead Online si aggiorna : tutti i dettagli dell’update in uscita a fine febbraio : I rumor ci hanno preso ancora una volta, Red Dead Online andrà presto a ricevere un nuovo aggiornamento. Come già vi avevo anticipato in questo articolo, l'esperienza multiplayer dell'acclamato Red Dead Redemption 2 - ancora in fase beta - vedrà realizzarsi parte dei desideri dei fan, che chiedevano da tempo nuovi contenuti e miglioramenti al sistema di gioco. A cambiare sarà però la data: l'update messo a punto dagli sviluppatori di Rockstar ...