ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Ancora tensione trae M5s sulla Rai. Da una parte lotra il direttore di Rai2 Carloe il leghista Paolo Tiramani in Commissione diRai sui palinsesti del secondo canale. Un botta e risposta in un clima da “interrogatorio di polizia”, durante il qualeè arrivato a minacciare le dimissioni e a contestare i “molto errati sull’audience” portati dal Carroccio. Dall’altra il Pd e gli stessi grillini che protestano,Agcom alla mano, sull’eccessiva presenza di Salvini e i suoi sulle reti pubbliche che arriva a toccare punte del 20,5 per cento al Tg2 (contro il 6,6% di Luigi Di Maio). La Rai è un tasto dolente per i soci di governo. Perché se i 5 stelle hanno sempre promosso la linea del “fuori i partiti dall’azienda”, al tempo stesso lamentano il potere dellae chiedono di non ...

Noovyis : Un nuovo post (Rai, scontro Freccero-Lega in Vigilanza. M5s: ‘Non si faccia intimidire’. E su dati Agcom: ‘Narrazio… - TutteLeNotizie : Rai, scontro Freccero-Lega in Vigilanza. M5s: ‘Non si faccia intimidire’. E su dati Agcom… - Cascavel47 : Rai, scontro Freccero-Lega in Vigilanza. M5s: ‘Non si faccia intimidire’. E su dati Agcom: ‘Narrazione schiacciata… -