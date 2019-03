Il Milan sorride | Gattuso sarà regolarmente in panchina contro l' Inter

Basket Serie A - Milano torna a sorridere in trasferta : 67-71 a Reggio Emilia : TORINO - Il 21° turno di Serie A si chiude con il classico testacoda: prima contro ultima della classifica, in campo l' Olimpia Milano e Reggio Emilia . La squadra di Pianigiani torna a vincere in ...

Milan - Gattuso sorride. Biglia in gruppo e verso la qualificazione : Periodo decisamente positivo per il Milan. I risultati dal campo sono certamente soddisfacenti, così come sembra avvicinarsi l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A rendere felice il tecnico, Gennaro Gattuso, sono poi i nuovi arrivi Paquetá e Krzysztof Piatek. Ottimismo a non finire per l’allenatore rossonero, viste anche le notizie in arrivo dall’infermeria. […] L'articolo Milan, ...

Volley – Milano sorride in Puglia : l’analisi tecnica di Giani e Clevenot : La vittoria al 5° set in Puglia della Revivre Axopower Milano analizzata dal tecnico Giani e dal francese Trevor Clevenot «Chi vince va a casa con il sorriso, chi perde spiega». Non sua mezzi termini il tecnico Andrea Giani per commentare la vittoria della sua Revivre Axopower Milano su Castellana Grotte a Bari nell’anticipo della quinta giornata di ritorno. Milano trova la quinta gioia consecutiva (13 punti conquistati su 15 disponibili) ...

Milan - 'tesoretto turco'. I soldi ritrovati dal Trabzonspor : 12 milioni per far sorridere Leonardo e Maldini : Il Milan può sorridere: il Trabzonspor ha versato i 12 milioni di euro di debito che aveva con il club rossonero per gli acquisti dei cartellini di Juraj Kucka, 5 milioni, e José Sosa, 7 milioni,. Il ...

