Ecco come appare The Legend of Zelda | Breath of the Wild senza il cel shading

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019) Una delle cose che si nota fin da subito in Theofof theè la tavolozza di colori utilizzata all'interno del gioco. In tutta l'avventura, infatti, sarete accompagnati da toni accesi e radiosi, che non fanno altro che immedesimare ancora di più il giocatore in questo mondo magico e fiabesco.Masarebbe questo capitolola sua naturale veste grafica? La risposta a questo quesito ci viene segnalata direttamente da Polygon, visto che un giocatore è riuscito a far girare una sorta di "versione" PC del gioco, aprendo così l'intera esperienza alle classiche mod. Il ragazzo in questione è lo youtuber Arkh Longstride, e tra le modifiche ha effettuato dei vari ritocchi grafici per ottimizzare e risaltare le prestazioni del gioco. I riflessi della luce, il fumo e tanto altro sono migliorati e il titolo gira tranquillamente a 60 fps. La cosa più curiosa però ...

SerieA : Si chiude la 27ª giornata di #SerieATIM! Ecco come sono andati i match! - beppe_grillo : Gesti ed emozioni facciali tradiscono il nostro stato emotivo, ma che dire della voce? Come può una semplice intona… - carmelitadurso : Come promesso, in esclusiva per voi, ecco alcuni degli ospiti internazionali della prima puntata di Live -… -