Dolcenera | «L’amore inteso in senso assoluto è un sentimento che non conosce generi»

(Di martedì 12 marzo 2019) Da venerdì 15 Marzo in radio il nuovo singolo di“Più forte” è una canzone d’amore, che è sempre la più difficile da scrivere perchè tanto se ne è scritto. “L’amorein, unche non, età o altre differenze. Per me è stata una rivelazione pensare che il dolore che proviamo, nascendo da una mancanza di amore, può solo essere vinto, non ci rende migliori come lo fa l’amore. Siamo più forti del dolore… ma soltanto l’amore è più forte di noi. ”ci ha abituato da tempo a vivere il pop nel significato beatlesiano del termine, come contaminazione di diversi. La virtù del pop è quello di non avere i limiti di un genere musicale, ti permette di rappresentare al meglio la tua esperienza, un viaggio in Sudamerica, i libri letti, le storie di chi ti è vicino. Dal punto di ...

