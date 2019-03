Dalla Sicilia al Piemonte i borghi restano senza abitanti | cosa fare?

L'Italia dei paesi fantasma : Dalla Sicilia al Piemonte i borghi restano senza abitanti : ... per provare ad attrarre pensionati nei paesi del Sud, è salutata «positivamente» da Guido Castelli, presidente IFel, Istituto finanza ed economia locale e sindaco di Ascoli. «Va nella direzione ...

Maltempo Sicilia : due nuovi mezzi per liberare le strade Dalla neve : La Regione Sicilia potenzia l’operatività delle proprie strutture da adibire nelle zone montane o in caso di calamità. L’ultima novità giunge dal Corpo forestale regionale con l’acquisto di due nuovi accessori meccanici in grado di sgomberare le strade dalla neve. Si tratta del ‘vomere sgombraneve’ e della ‘turbofresa‘ che possono essere utilizzati se agganciati agli autocarri ‘Unimog 500’, ...

Dalla Sicilia la strategia per un sistema sanitario sostenibile : Roma, 25 feb., askanews, - Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La Sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario ...

Studenti contro la nuova maturità - Dalla Sicilia al Trentino : “Governo bocciato” : dalla Sicilia al Trentino passando per Lazio, Sardegna, Emilia fino al Veneto. Oggi migliaia di Studenti (secondo il Fronte della Gioventù comunista 100mila) sono scesi in piazza contro la nuova maturità e la regionalizzazione della scuola. Le manifestazioni promosse dalla Fgc e dalla Rete degli Studenti medi hanno bloccato le lezioni a Ragusa, a Roma, a Torino, a Caltanisetta, a Padova, a Verona, a Trapani, Siracusa, Milano, Venezia, ...

La Sicilia invasa Dalla spazzatura - intervento di Fare Verde Vittoria : La Sicilia invasa dalla spazzatura e si perde tempo a parlare. Interviene Fare Verde Vittoria che denuncia una situazione non più sostenibile

Guerra del latte - blocchi stradali e assalti : Dalla Sardegna alla Sicilia - si allarga il fronte : Prosegue nell'Oristanese, in particolare sulla Statale 131 la protesta dei pastori per la vertenza sul prezzo del latte. La 'Carlo Felice' risulta bloccata al chilometro 119 all'altezza di Paulilatino ...

Ciclismo - il Giro d’Italia 2021 partirà Dalla Sicilia? Finanziati 10 milioni di euro Dalla Regione : Il Giro d’Italia 2021 potrebbe partire dalla Sicilia, l’Isola potrebbe ospitare il via della Corsa Rosa il prossimo anno. Il Governo Regionale ha infatti stanziato 6,2 milioni di euro per questo evento. Il finanziamento, deliberato lo scorso 4 febbraio da Palazzo d’Orleans, prevede altri 1,2 milioni di euro all’anno per organizzare tre edizioni del rinato Giro di Sicilia: totale di 9,8 milioni di euro, una vera e propria ...

Pensioni - finora 32.900 domande per Quota 100 : prima la Sicilia. Quante Dalla tua provincia? : Stanno arrivando all'Inps le prime domande per aderire a Quota 100, la riforma Pensionistica adottata dal governo il 17 gennaio che prevede la possibilità di andare in pensione quando la somma tra età ...

Paolo - in carrozzina Dalla Lombardia alla Sicilia : "Credete nelle vostre capacità" : Rupp Bruno sta per partire per un'impresa che resterebbe nella storia: percorrere tutta l'Italia, da nord a sud, con la sua...

Maltempo Sicilia : Anas libera Dalla neve le provinciali nel Palermitano : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale. L’intervento, ...

Maltempo Sicilia : nelle aree colpite Dalla calamità arrivano i benefici per gli agricoltori : benefici di carattere previdenziale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali che si sono verificate in Sicilia nel periodo compreso tra ottobre 2017 e settembre 2018. Lo prevede il provvedimento firmato questa mattina dall’assessore per l’Agricoltura della Regione Siciliana, Edy Bandiera, che censisce e delimita le aree del territorio Siciliano colpite da eccezionali calamità o ...

Consulta Regionale dei nove Ordini degli Architetti della Sicilia : ´I Bandi tipo approvati Dalla Regione Siciliana sono uno strumento ... : "Abbiamo condiviso, sin dalle prime battute, il Decreto n°30 Gab dello scorso 5 dicembre, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture Falcone, attraverso il quale la Regione Siciliana ha dotato le ...

Tratta di migranti Dalla Tunisia : Blitz dei Ros - 15 fermi in Sicilia e Lombardia. Sgominata banda che portava in Italia sospetti jihadisti : I carabinieri del R.O.S. di Palermo hanno eseguito nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia 15 fermi disposti dalla dda del capoluogo Siciliano nei confronti di persone accusate di ...