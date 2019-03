Cosa resta del mito della democrazia diretta | se uno non vale uno | ?

Dalla Sicilia al Piemonte i borghi restano senza abitanti : Cosa fare? : AGENDA CONTROESODO Quello che a gran voce i piccoli comuni invocano è "una politica nazionale, per il sistema locale". L'Anci ha stilato un' "agenda del controesodo" per invertire il flusso delle ...

Femministe campionesse di atti vandalici : Cosa resta dopo l'8 marzo : Milano, Perugia, Roma, Palermo. L"onda femminista dell"8 marzo ha lasciato segni indelebili del suo passaggio. Quello che rimane all"indomani della mobilitazione delle attiviste di Non una di meno non è solo l"eco di cori e bestemmie: dal turpiloquio al vandalismo, purtroppo, il passo è breve. E allora nei giardini di Porta Venezia, a Milano, le manifestanti hanno "punito" Indro Montanelli rovesciando sulla sua statua una latta di vernice rosa. ...

Blitz contro Cosa nostra a Trapani anche due politici tra i 25 arrestati : Secondo le indagini svolte dalla Dda di Palermo sia Ruggirello che Inferrera sarebbero stati veri e proprio 'punti di riferimento' per i clan mafiosi della zona, arrivando, in alcuni casi ad affidare ...

Addio Viagra : ecco Cosa mangiare e bere per avere ottime prestazioni sessuali senza “aiutini” : Perché prendere medicinali quando le prestazioni sessuali si possono migliorare semplicemente mangiando e bevendo? Seguendo pochi consigli ci si potrà sentire sani, sexy e più prestanti in un colpo solo! Al primo posto tra gli alimenti afrodisiaci sono sicuramente annoverabili le mandorle, che hanno una potenza e una carica inaspettata e poco nota. In The Testosterone Factor, una guida pratica per migliorare la virilità naturalmente, l’autore ...

Pedofilia - Cosa resta del summit in Vaticano : cosa resterà del summit sulla Pedofilia tenutosi in Vaticano? Sicuramente un risultato positivo, e al contempo drammatico, è che alcuni presuli hanno potuto ascoltare per la prima volta le testimonianze delle vittime. Nonostante la piaga abominevole della Pedofilia del clero non sia una novità recente, diversi cardinali e vescovi hanno avuto il coraggio di ammettere di non aver mai incontrato le vittime finora. Non è stato un caso, dunque, se ...

Fulvio Collovati massacrato da Giorgia Cardinaletti : 'Una c*** pazzesca - Cosa gli resta da fare' : Il caso- Fulvio Collovati non è ancora chiuso. Si parla delle sue frasi su donne e calcio che gli sono costate due settimane di sospensione dai programmi Rai. E sulla questione, ora, arriva anche il ...

Cuba - al voto per la nuova Costituzione : Cosa cambia - e Cosa invece resta uguale - : Un punto importante in un'economia stagnante e segnata da anni di monopoli statali. A livello istituzionale viene poi reintrodotta la figura del primo ministro e per la prima volta nella storia di ...

Finanza pubblica nel 2019 di recessione : Cosa resta della propaganda di governo? : Uno dei problemi con il linguaggio comunicativo della politica è che esso tende a semplificare, molto grossolanamente, concetti complessi. Anche al giornalista si insegna ad esprimere i concetti di fondo dell’articolo nelle prime cinque righe, per catturare l’attenzione del lettore ed evitare che egli si stufi e non arrivi in fondo al pezzo. Tuttavia, se un giornalista è legato ad una serie di regole deontologiche, un politico può facilmente ...

Silvio Berlusconi sui genitori di Matteo Renzi arrestati - bomba sui magistrati : 'Cosa sta accadendo in Italia' : Torna a tuonare contro le 'toghe politicizzate' , Silvio Berlusconi. Lo fa, questa volta, non pro domo sua, ma in riferimento all' arresto dei genitori dell'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo ...

Silvio Berlusconi sui genitori di Matteo Renzi arrestati - bomba sui magistrati : "Cosa sta accadendo in Italia" : Torna a tuonare contro le "toghe politicizzate", Silvio Berlusconi. Lo fa, questa volta, non pro domo sua, ma in riferimento all'arresto dei genitori dell'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi. Parlando ai microfoni di In vivavoce su Radio1, il leader di Forza Italia spiega che telefonerà

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta in testa - Vittozzi seconda a dieci punti! Cosa cambia con gli scarti : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

WWE – Arrestato Jimmy Uso! Ecco Cosa succederà in vista di Elimination Chamber : Jimmy Uso Arrestato a Detroit per condotta disordinata e ostruzione a pubblico ufficiale: a rischio il match di domenica notte ad Elimination Chamber Brutte notizie per tutti i fan della WWE, in particolare per i supporter degli Usos. TMZ ha riportato, nelle ultime ore, la notizia dell’arresto di Jimmy Uso in quel di Detroit. La polizia ha fermato l’auto nella quale viaggiava, guidata da Naomi in contromano, nella quale era presente un ...

Cosa ci resta del #MeToo : Nell’accecante, distruttiva polemica che ha preso il nome di MeToo per indicare le molestie sessuali di Weinstein (e non solo) il produttore Re Mida del cinema è come stare dentro un caleidoscopio dove si impastano la cultura, l’etica e la giustizia. Nato sotto i riflettori di Hollywood in America il movimento è arrivato in Italia con l’immancabile...

Autonomia - che Cosa cambia con l’ok alle tasse che restano al Nord : «Secessione» mascherata o restyling burocratico? L'Autonomia differenziata che punta ad attuare il rafforzamento delle competenze chiesto da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna arriva all'appuntamento cruciale con il consiglio dei ministri. Su salute, lavoro e strade la resistenza M5S...