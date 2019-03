Carboidrati | tre consigli per abbassare l’indice glicemico

dilei

(Di martedì 12 marzo 2019)l’indicedeiè fondamentale per tornare in forma, contrastare il diabete ed eliminare il grasso in eccesso.L’indiceindica la velocità con cui la glicemia aumenta dopo l’assunzione di un determinato cibo. per perdere peso e sfoggiare un fisico asciutto senza troppe rinunce è importante imparare a selezionare gli alimenti che portiamo a tavola anche in base a questo valore. In generale gli alimenti che hanno un basso indicesono uova, formaggi, pesce, carne e ortaggi, mentre quelli che presentano questo parametro alto sono soprattutto riso, patate, pane bianco, zucchero, dolci e miele.L’indiceè particolarmente sensibile ad oscillazione nei. Spesso chi è a dieta rinuncia a pane, pasta, patate e pizza proprio perché teme di ingrassare a causa di questo valore. In realtà esistono alcuni ...

TuitteroBrutto : Ho voglia di carboidrati. Quei tre etti che fanno bene al cuore. - __Towanda : Ma cosa mi metto a fare introspezione se sono tre giorni che non mangio carboidrati. -