X Factor | anche Mara Maionchi dice addio al suo ruolo di giudice | “Non credo di rifarlo”

Fedez dopo X Factor annuncia anche di volersi ritirare (per ora) dalla scena : "Dopo il tour prenderò una pausa" : dopo aver ufficializzato l'addio a X Factor, Fedez annuncia di voler lasciare il palco per prendersi una pausa dopo il tour di Paranoia Airlines. L'annuncio è avvenuto, ovviamente, attraverso una storia di Instagram. Il rapper, dopo ben cinque stagioni al tavolo del talent, ha deciso di ritirarsi anche dalle scena live per un periodo non ben precisato.Prima di concedersi una pausa Fedez porterà nei palazzetti di tutta Italia il suo ...