Vaccini, da oggi per entrare a scuola serve il certificato

(Di lunedì 11 marzo 2019) Con la scadenza della proroga daentrano in vigore le sanzioni i per i genitori dei piccoli alunni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Le conseguenze maggiori per nidi e scuole dell'infanzia dove i piccoli senza la certificazione originale sulle vaccinazioni non potranno. La norma vale anche per chi frequenta ladell'obbligo ma in questo caso si rischia solo una multa.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...