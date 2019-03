Uccise la figlia di 3 mesi | condannato a 16 anni

Uccise figlia - a madre vanno 8mila euro : 14.19 Il 17 gennaio 2008 a Formigine,nel modenese,Antonio Bove Uccise a coltellate la figlia Erica di otto anni e si tolse la vita.Ora la madre della bimba e vedova di Bove ha ottenuto dal giudice di Roma un indennizzo di 8mila 200 euro in base alla direttiva europea del 2004 in favore delle vittime dei reati violenti Per il legale della donna, Claudio Defilippi, del Foro di Milano, si tratta di una "quantificazione errata e ...

Modena - l'orrore del pakistano : stuprò - fece abortire e Uccise la figlia : È previsto a Modena per il prossimo martedì il processo che vedrà imputato Muhammad Riaz, l"uomo accusato di maltrattamenti, violenza sessuale e omicidio preterintenzionale ai danni della figlia Azka, deceduta lo scorso 24 febbraio 2018 a Trodica di Morrovalle.Terribili le accuse nei confronti dello straniero, che tracciano il quadro di un vero e proprio incubo nel quale la 19enne era costretta a vivere quotidianamente sottostando ai suoi abusi ...