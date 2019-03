Ladri in casa di Shukri Said | la carabiniera di Don Matteo | rubata anche l' auto

Ladri sfrontati : entrano in casa - smurano la cassaforte e se ne vanno col bottino : Due furti, molto simili, a distanza di pochi giorni e utilizzando una tecnica simile. Nel pomeriggio di venerdì una vercellese, da poco partita per la montagna, ha ricevuto la sgradita visita di ...

Ancora un furto a Porto d'Ascoli. I Ladri entrano in casa ma rubano solo scarpe e vestiti : Non hanno trovato nulla e così si sono accontentati di quello che hanno trovato. ladri in azione, nella serata di giovedì, in un'abitazione di via Goffredo da Buglione a Porto d'Ascoli. Dei malviventi,...

Palermo - furti in casa durante matrimoni e funerali : Carabinieri arrestano violenta banda di Ladri. Ecco come agivano : I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di 8 persone accusate a vario titolo di avere messo a segno furti in appartamento. Uno degli indagati è in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, commessi ...

Con i Ladri in casa di notte : "Li ho inseguiti - mi hanno minacciato di morte" : Scandicci, Firenze,, 6 marzo 2019 - Erano le 3,30 dell'altra notte quando i ladri sono entrati nella sua abitazione. Ma Orlando , proprietario di una villetta sulle colline di Scandicci ha sentito un ...

Ladri in casa della parlamentare di FdI Montaruli. E lei posta la foto su Facebook : Ladri in casa della parlamentare di Torino di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli che ieri sera ha postato su Facebook la foto della sua camera da letto sottosopra dopo il furto. 'Ieri sono tornata a ...

Coggiola Ladri messi in fuga dal padrone di casa

Doppia beffa per Benzema - sconfitta e Ladri in casa : Doppia beffa per l’attaccante Karim Benzema, nella giornata di ieri è andata in scena la semifinale di ritorno valida per la Coppa del Re, debacle del Real Madrid che ha perso con il netto risultato di 0-3 dal Barcellona ed è stato eliminato. Inoltre disavventura per il calciatore francese, i ladri hanno approfittato per entrare nella sua casa mentre era in corso la partita al Bernabeu, all momento non si conosce il bottino preso. ...

Real Madrid - Ladri rubano in casa di Benzema durante il Clasico : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Madrid, SPAGNA, - Non è stata una gran serata quella di ieri per Karim Benzema ,...

Barcellona - Ladri a casa Boateng : rubati gioielli per un valore di 300 mila euro : Un sabato dai due volti per Kevin Prince-Boateng . Uno, felice, legato all'esordio da titolare in Liga con la maglia del Barcellona contro il Valladolid; l'altro, triste, per una spiacevole scoperta ...

'Io - prof con i Ladri in casa : a Chiaia non c'è più sicurezza' : Sembra facile, ma non lo è. Anche chi vive a Chiaia, il quartiere buono per eccellenza, deve affrontare una quotidiana corsa ad ostacoli. Lo testimonia il reportage pubblicato ieri dal Mattino, lo ...

Roma - posta sui social il video dei Ladri che le svaligiano casa e ne fa arrestare uno : Sempre più spesso i filmati delle telecamere di sicurezza diventano un valido alleato delle forze dell’ordine nello svolgimento delle indagini. Ne abbiamo avuto un esempio a Roma nei giorni scorsi, quando una coppia di giovani ladri ha deciso di compiere un furto in una villetta sull’Anagnina, trascurando la presenza degli apparecchi, installati per difendere l’abitazione: il 7 febbraio i due sono entrati in azione a Grottaferrata, senza ...

San Salvo : Ladri acrobati si chiudono in una casa - la svaligiano e fuggono dal balcone : A poche ore dalla rapina al centro commerciale "Insieme" [ LEGGI ], si registra un altro episodio di cronaca in città. È successo ieri notte in via Silvio Pellico . Un'abitazione al secondo piano è stata svaligiata dai ladri. Da quanto si apprende, questi hanno agito mentre i proprietari erano fuori. ...