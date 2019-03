Intervista al sottosegretario M5s Stefano Buffagni | Sulla via della seta è la Lega

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) "viaè laa spaccarsi". È nettodel Movimento 5 stelle e tra gli uomini che gestiscono i dossier più delicati in mano a Luigi Di Maio. Perché, all'improvviso, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti stanno provano a disfare la tela tessuta in questi mesi tra Roma e Pechino. E, a una settimana dall'accordo, a mettere in dubbio le ripercussioni che potrebbe averecollocazione internazionale dell'Italia. "È stato un loro, Geraci, a essere tra gli attori principali dell'intesa - spiega- Possibile che non abbia informato i vertici di quel che si stava scrivendo? Capiscano che è nell'interesse Italia, e che spinge le nostre eccellenze nel mercato asiatico".Come si spiega questa inversione a U? Non ne ho proprio idea, questo bisogna chiederlo a loro. Anche ...

Pat_Zago : RT @Musso___: Che scriveva LBC ? <Nelle sedi ufficiali europee, ciò che si percepisce è una compattezza priva di dubbi nel sostenere che tu… - gabiravanelli : RT @Musso___: Che scriveva LBC ? <Nelle sedi ufficiali europee, ciò che si percepisce è una compattezza priva di dubbi nel sostenere che tu… - sindaco_roma : SALVINI RIESCE A LITIGARE PURE DA SOLO Intervista al sottosegretario M5s Stefano Buffagni: 'Sulla via della seta è… -