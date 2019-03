Acqua a Ragusa | Asp esclude presenza di salmonella

Ragusa - migliora la qualità dell' Acqua : lunedì incontro al Siav : Risultati parziali confermano un migliora mento della qualità dell’acqua a Ragusa . lunedì un incontro al Siav per l’esame dei risultati definitivi

Acqua inquinata a Ragusa : divieti e usi consentiti : Aggiornamento sui disservizi idrici a Ragusa . Attivato un numero dedicato per le informazioni. Ecco gli usi consentiti e gli usi non consentiti

Acqua inquinata a Ragusa - divieto per uso potabile : ecco dove : Acqua inquinata in alcune zone di Ragusa a seguito delle piogge abbondanti dei giorni scorsi nel territorio Ragusano. ecco dove, tutte le zone.