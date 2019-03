Scossa di terremoto magnitudo 6 2 al largo delle Isole Fiji

Rara Scossa di terremoto in Sud Africa fa tremare Johannesburg : Una nuova scossa di terremoto si è verificata in Sud Africa , nell'area della provincia di Gauteng, a circa 60 km da Johannesburg . Dalle prime stime il terremoto è stato di magnitudo 4.8 sulla...

Terremoto Calabria : lieve Scossa avvertita lungo la costa vibonese : Una Terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato nel pomeriggio al largo delle coste vibonesi. La scossa è stata registrata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma ed è stata localizzata ad una profondità di 97Km e ad una distanza di venti chilometri dalla costa . I comuni più vicini all’epicentro sono quelli di Parghelia e Tropea. Non si segnalano danni a cose o persone. L’ultima scossa si era registrata il 15 febbraio ...

Cile - Scossa di terremoto di magnitudo 5.3 - : Un terremoto di magnitudo 5.3, ha colpito la regione metropolitana di Santiago e Valparaiso. Il 1° marzo in Perù si era registrata una scossa di grado 7.0 che era stata avvertita distintamente anche ...

Perù : terremoto di magnitudo 7.0 - Scossa avvertita anche in Cile | : Un terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato in Perù a 67 km da Juliaca, città meridionale del paese sudamericano. L'ipocentro è molto profondo a 258 km. Al momento non è stato segnalato il ...