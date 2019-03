Perché cadono così tanti alberi?

agi

(Di domenica 10 marzo 2019) Un albero cade in natura quando arriva alla fine del suo ciclo vitale,la sua caduta è parte di un percorso naturale, lo spazio lasciato dalla sua chioma nel fitto di un bosco, permette alla luce di filtrare e altri giovanicresceranno al suo posto. Il tronco sarà smantellato da una miriade di organismi viventi e funghi che lo “ricicleranno” trasformandolo in un incubatore di vita e biodiversità.In città la caduta di un albero è invece quasi sempre un evento traumatico, troppo spesso tragico che sembra coglierci alla sprovvista e che ci ricorda che quell'albero che da sempre vedevamo nella nostra piazza preferita o che si ergeva di fronte alla nostra casa è un essere vivente e come tutti gli esseri viventi può morire. Troppo spesso consideriamo glicome un dato di fatto, uno sfondo dato per scontato e non preziosi esseri viventi da curare e rispettare e con un loro ...

