MotoGP - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGP - Risultati FP3 GP Qatar 2019 : Marquez precede un super Bagnaia. Valentino Rossi cresce - ma non evita la Q1 : Marc Marquez primeggia anche quando non forza al suo massimo. Lo spagnolo della Honda, infatti chiude al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2019 di MotoGP con il tempo di 1:54.677, dimostrando come il suo feeling con la nuova moto sia davvero eccellente. Il campione del mondo in carica ha lavorato sul passo gara, montando le mescole più dure a disposizione, quindi ha cercato il tempo nel finale, trovando il ...

MotoGP - Risultati FP1 GP Qatar 2019 : Valentino Rossi è primo! Squillo Yamaha - 4° Andrea Dovizioso : Un Valentino Rossi superbo quello del primo turno delle prove libere 1 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha messo in riga tutti, ottenendo il miglior tempo di questa sessione in 1’55″058, dimostrando che la Yamaha è assai performante e con una coppia di medie il passo è decisamente buono. Lo aveva detto in conferenza stampa il campione di Tavullia che la M1 era migliorata e ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati day-3. Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi - cresce la Honda - Ducati sul passo gara : Maverick Vinales chiude al comando la terza, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali che si sono tenuti a Losail, Qatar, dove il 10 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha è stato in grado di segnare il tempo di 1:54.208, record di questa tre-giorni, dimostrando nei 50 giri completati, come il suo feeling con la nuova M1 abbia già raggiunto livelli importanti. La bontà della moto nipponica (che deve ...

MotoGP 2019 - test di Losail : risultati e tempi della terza giornata in diretta LIVE : Il team di Sky Sport ha 9 piloti: la novità Pasini, poi Sanchini e De Angelis in MotoGP; Villeneuve, Gené, Valsecchi, Bobbi e Puglisi per la F1. Temporali per la World Superbike. Tutta la stagione su ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales - Ducati vicine - Valentino Rossi solo 19° : La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole. A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati e classifica prima giornata. Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi e Dovizioso in top-5 : Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nella prima giornata dei Test MotoGP a Losail, lo spagnolo della Yamaha ha giganteggiato in Qatar stampando un rilevante 1:55.051 che gli ha permesso di precedere Rins di un decimo. Andrea Dovizioso si è messo in luce con la sua Ducati e ha chiuso al terzo posto a mezzo secondo dal leader, appena davanti a Danilo Petrucci e a Valentino Rossi che hanno risposto presente. Marc Marquez attardato, il ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati day-1. Vinales firma il miglior tempo - bene Valentino Rossi e Dovizioso : Il Top Gun del Motomondiale fa centro nella prima giornata dei Test collettivi di MotoGP a Losail (Qatar). Sul tracciato, che sarà teatro dell’esordio iridato il 10 marzo, le moto del Mondiale 2019 hanno completato il loro programma di lavoro e lo spagnolo Maverick Vinales in sella alla Yamaha M1 si è issato in vetta alla graduatoria con l’ottimo riferimento di 1’55″051. 50 giri completati dall’iberico in questo ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 8 febbraio. Danilo Petrucci vola - Ducati scatenata! Valentino Rossi si concentra sulla durata : Si sono conclusi i primi Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia) e la Ducati ha voluto alzare la voce nella terza, ed ultima, giornata di prove. La parte più importante del turno si è svolta nella mattinata malese, con Danilo Petrucci che è andato a sbriciolare addirittura il record della pista (dato non ufficiale, non trovandoci nel weekend di gara) con un eccezionale 1:58.239 al decimo dei suoi 32 giri. Il pilota umbro ...

LIVE Sport - DIRETTA 8 febbraio : risultati in tempo reale. Mirino su Test MotoGP e sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, venerdì 8 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con i Test della MotoGP a Sepang, mentre in mattinata abbuffata di sport invernali, con i Mondiali di sci alpino prima e di speed skating poi. In serata spazio agli sport di squadra, con volley, basket, e calcio, prima del gran finale con le staffette del biathlon. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi, venerdì 8 ...

MotoGP - test di Sepang : risultati e tempi della terza giornata in diretta LIVE : Il campione del mondo con il tempo di 1:59.170 è in undicesima posizione - di Redazione SkySport24 49 minuti fa KTM , i tecnici hanno portato un'infinità di soluzioni tecniche da valutare. - di ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la ...

MotoGP - test di Sepang : risultati e tempi della seconda giornata in diretta LIVE : - di Redazione SkySport24 55 minuti fa In pista anche il campione del mondo Marc Marquez : il leader della prima giornata sembra avere ancora problemi alla spalla sinistra, il suo distacco della sua ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez - Valentino Rossi in crescita con la Yamaha : Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i Test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al pRossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del ...