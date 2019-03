Moto2 | vince Baldassarri | finale thrilling contro Luhti

repubblica

(Di domenica 10 marzo 2019) ... sono 3 stagioni consecutive che in questa categoria nel primo gp trionfa un italiano, e prima di Lorenzo era toccato a Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, poi laureatisi campioni del mondo. ...

Flyin18T : Moto2, Baldassarri 10 e lode, regola in volata Luthi e vince in Qatar - gponedotcom : Baldassarri 10 e lode, regola in volata Luthi e vince in Qatar: Sul podio anche Schrotter. Marini 8° davanti a Bast… - IlmsgitSport : #qatar, Baldassarri vince in #moto2, successo di Toba in #moto3 -