Juventus-Atletico Madrid | Cr7 è un vulcano | messaggio ai tifosi

Juventus - Ronaldo sfida l’Atletico : “all’andata non ci aspettavamo di perdere - faremo di tutto per eliminarli” : Interrogato a Juventus TV, il campione portoghese si è soffermato sul match con l’Atletico Madrid in programma martedì allo Stadium La notte più importante della stagione della Juventus si avvicina, gli uomini di Allegri attendono martedì allo Stadium l’Atletico Madrid per provare a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. ALFREDO FALCONE Il 2-0 dell’andata obbliga i bianconeri ad esporsi, ma con un ...

Juventus - la probabile formazione per la sfida con l'Atletico : Partiamo da una tentazione, perchè di quello si tratta. Moise Kean per quello che ha fatto contro l'Udinese, per come lo ha fatto, per quella sensazione forte di essere persona senza pressione a ...

Juventus-Atletico Madrid - ESCLUSIVO Zoff : "Credo fortemente nel passaggio ai quarti. Allegri sa il fatto suo" : Non capisco le critiche verso il tecnico livornese, ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori al mondo e credo fermamente in una vittoria della Juve. La mancanza di Buffon? E' uno ...

Juventus-Atletico Madrid : CR7 e soci a caccia dell'impresa Champions - diretta tv su Sky : La notte decisiva si avvicina. Per continuare il cammino in Champions League la Juventus è chiamata all’impresa a Torino di ribaltare il 2-0 incassato al ‘Wanda’ con l’Atletico Madrid nei primi novanta minuti degli ottavi di finale, giocati lo scorso 20 febbraio. La missione è complicata ma non impossibile, perché oltre alla forza della squadra pluricampione d’Italia, Ajax e Manchester United solo la settimana scorsa hanno dimostrato che in ...

Juventus - Atletico Madrid : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Martedì 12 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita. La presentazione del match QUI Juventus - La ...

Juventus-Atletico Madrid - spunta l’idea Kean : ecco come e perchè! : JUVENTUS ATLETICO Madrid – La prestazione di Moise Kean nel giorno della 200esima partita della Juventus allo Stadium è stata prossima alla perfezione. Il ragazzo ha sfruttato la chance accordatagli da Allegri in attesa di cedere il posto ai titolari contro l’Atletico Madrid nella sfida dell’anno, ma qualora ci fosse bisogno nel finale il tecnico […] More

Juventus-Atletico Madrid - gara ad alta tensione : la 'patata bollente' affidata all'arbitro Kuipers : Bjorn Kuipers sarà il direttore di gara dell'incontro tra Juventus e Atletico Madrid di martedì sera allo Stadium di Torino Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e ...

Juventus-Atletico - svelato l’arbitro del match : brutti ricordi per Allegri : Juventus-Atletico – Martedì si avvicina e con esso aumenta l’attesa per Juventus-Atletico Madrid,gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La UEFA ha comunicato che sarà Björn Kuipers l’arbitro dell’incontro, coadiuvato dagli assistenti di linea Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. In sala VAR Danny Makkelie. Leggi anche: Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni, rivoluzione totale di […] More

Juventus-Atletico Madrid : tutte le possibili soluzioni per Allegri : Si va verso Juventus-Atletico Madrid e la testa di Allegri e dei giocatori è rivolta all’impegno in Champions, archiviata la gara con l’Udinese in campionato. Il tecnico valuta se confermare la difesa a 3 oppure cambiare modulo. Contro una squadra che tende più a far giocare male l’avversario che a costruire, ci sarà bisogno di qualche soluzione alternativa, considerando anche il fatto che gli spagnoli partono con 2 gol ...

Juventus-Atletico Madrid - gara ad alta tensione : la “patata bollente” affidata all’arbitro Kuipers : Bjorn Kuipers sarà il direttore di gara dell’incontro tra Juventus e Atletico Madrid di martedì sera allo Stadium di Torino Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid sarà arbitrato dall’olandese Bjorn Kuipers. La sfida, in programma martedì prossimo alle ore 21 all’Allianz Stadium, vede i bianconeri chiamati all’impresa dopo il 2-0 dell’andata in favore degli ...

Juventus-Atletico Madrid - Allegri ha scelto! Ecco la formazione che tenterà il miracolo allo Stadium : Juventus-Atletico Madrid potrebbe sancire la fine dell’era Allegri sulla panchina bianconera, una sconfitta potrebbe voler dire addio a fine stagione Juventus-Atletico Madrid è alle porte, martedì sera i bianconeri si giocheranno il tutto per tutto per tentare di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo lo 0-2 dell’andata in favore di Simeone e soci. Allegri a seguito di quell’incontro è stato duramente ...

Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni - rivoluzione totale di Allegri : Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni – La Juventus sogna la rimonta, una serata indimenticabile. Ma per superare l’ Atletico Madrid occorrerà andare oltre, si dovrà sfiorare la perfezione tattica. Ecco perché, alle prese con l’emergenza terzini, Massimiliano Allegri studia qualcosa di differente. Martedì sera non ci sarà lo squalificato Alex Sandro, così come mancherà l’infortunato De Sciglio . Assenze non di ...

Juventus - verso l’Atletico Madrid con cinque indisponibili tra cui Barzagli e De Sciglio : E’ il momento della verità per la Juventus che martedì alle ore 21 sfida l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Allegri devono rimontare il 2-0 subito in Spagna, impresa non semplice contro la granitica squadra di Simeone. Le difficoltà sono accentuate da un’infermeria che continua a riempirsi e non permetterà ad Allegri di schierare la formazione titolare. Juventus-Atletico Madrid: difesa a pezzi ...