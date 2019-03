Di Maio non molla sulla Tav | No in Cdm? C' è un contratto

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Governo - Di Maio : “Veniamo da due giorni non semplici. Ora basta tensioni - dureremo altri quattro anni” : “Questo è un Governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent’anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al Governo”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo al Villaggio Rousseau. L'articolo Governo, Di Maio: “Veniamo da due giorni non semplici. Ora basta tensioni, dureremo altri quattro anni” proviene da Il ...

Tav - Riccardo Molinari avverte Luigi Di Maio : "Spero che non avvenga". M5s verso il suicidio? : "Una vittoria del buonsenso". Nella Lega nel giorno del rinvio della Tav si respira l'aria del pericolo scampato. Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, intervisto dal Corriere della Sera si mostra cautamente soddisfatto. "Credo che il premier Giuseppe Conte abbia seguito la linea che d

MotoGp – Non c’è pace per Jorge Lorenzo : spaventoso highside per il Maiorchino - preoccupazione in Qatar [VIDEO] : Momenti di preoccupazione in Qatar: terribile caduta per Jorge Lorenzo nelle FP3 sul circuito di Losail Jorge Lorenzo non ha ancora recuperato la sua condizione fisica al 100% dopo l’infortunio al polso, che lo ha costretto ad operarsi pochi mesi fa. Il maiorchino della Honda è però motivato a far bene al suo esordio stagionale in Qatar, nel primo Gp del Motomondiale 2019. Dopo la prima intensa giornata di lavoro di ieri, Lorenzo è ...

Di Maio sul bando Mef per consulenze gratuite : “Va ritirato”. Tesoro : “Confronto fra esperti - non opportunità di lavoro” : “Manderò una lettera a quel dirigente e chiederò di ritirarlo“. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio chiude così la vicenda del bando relativo ad incarichi gratuiti pubblicato dal ministero dell’Economia che tante polemiche ha suscitato nei giorni scorsi. Con un avviso di selezione pubblicato sul suo sito web, la direzione generale “Sistema bancario e finanziario-affari legali” del dipartimento del Tesoro aveva infatti ...

Giuseppe Conte - retroscena raggelante : 'Ha scoperto che non si può'. Di Maio fregato : Salvini incassa : Di fondo, poi, c'è un problema ancora maggiore ammesso dallo stesso Di Maio: non esiste una convergenza politica tra Lega e M5s in grado di far forzare la mano al governo.

Giuseppe Conte - retroscena raggelante : "Ha scoperto che non si può". Di Maio fregato : Salvini incassa : Si ritrova in un tunnel, Giuseppe Conte, e la luce in fondo non è quella che sperava di vedere. Francia e Unione Europea fanno muro, respingendo l'idea del governo italiano di rivedere i bandi di gara di Telt sulla Tav. E il premier non potrà far altro che dire un sì condizionato all'alta velocità T

Tav - Di Maio : “Non si faccia cadere il governo”. Ma per Salvini non c’è “nessuna crisi” : Sulla Tav continua lo scontro nel governo: per Stefano Buffagni (M5s) la crisi c'è ed è già aperta. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, chiede di rispettare il contratto e di non far cadere il governo. Matteo Salvini prova a tranquillizzare tutti: "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, col buonsenso si risolve tutto".Continua a leggere

Tav - Di Maio duro su Salvini : "Ci vuole serietà - non decide da solo". M5S : "La crisi è già aperta" : "Siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, dobbiamo cercar di diventare sempre più competitivi" e fermarsi significherebbe "volersi far del male. I nostri competitor saranno felicissimi e i ...

Di Maio non vuole intestarsi la caduta del governo : no a prove di forza in Cdm - pronta una risoluzione : "Se Salvini decide davvero di rifiutare il dialogo, lunedì partono i bandi, e il giorno dopo presentiamo noi una risoluzione in Parlamento per dire no al Tav". È su questa linea che la war room di Luigi Di Maio riunita a Palazzo Chigi si alza e si dirige verso la sala stampa di Palazzo Chigi. Il capo politico del Movimento 5 stelle si presenta con gli occhi scavati da poche ore di sonno, evidentemente spiazzato dalla mossa del ...

Tav - Di Maio : "Interdetto da Salvini - non si rischia il governo per cambiare il Contratto" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini ai ferri corti sulla Tav. Il capo politico del M5s ha detto di essere "rimasto interdetto" dal fatto che il ministro dell’Interno e la Lega abbiano messo in discussione il futuro del governo sulla Tav. "Ci vuole serietà - ha continuato Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? Vi sareste arrabbiati, per questo ...

Tav - Salvini : 'Ok alla revisione - ma l'opera va fatta'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Salvini : 'Oggi nessun vertice - ne riparliamo lunedì'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Di Maio : 'M5s non cambia idea su Diciotti - no a mercimoni' : Il M5s non cambierà il suo atteggiamento sul caso Diciotti viste le difficoltà a raggiungere un accordo con la Lega sulla Tav. E' il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a smentire l'ipotesi di uno ...