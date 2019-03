Tim | Cassa depositi prestiti sale a 8 | 7%

Saras - piano al 2022 : oltre 800 milioni di invesTimenti e 2 - 2 miliardi di cassa : Saras ha approvato il piano industriale 2019-2022 che prevede investimenti per 830 milioni di euro e una generazione di cassa complessiva dalla gestione operativa tra 2,1-2,2 miliardi. Lo annuncia la ...

Il film che ha incassato di più in Italia nella setTimana degli Oscar : Non è "Green Book", premiato come miglior film, e nemmeno un altro nominato o una commedia Italiana: è "Dragon Ball Super: Broly"

Codacons : dopo una setTimana ancora in strada carcassa topo morto : Roma – Salgono a 7 i giorni di permanenza in strada del topo morto segnalato ieri dal Codacons nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Nonostante la denuncia dell’associazione, la carcassa del ratto giace ancora sul marciapiede dove ogni giorno passano centinaia di bambini per raggiungere l’adiacente scuola, e lo stato avanzato di putrefazione dell’animale mette a grave rischio la salute degli ...

Uccise ladro nella sua tabaccheria - assolto in Cassazione ora la famigli della vitTima gli chiede i danni : Non c'è pace per l'ex tabaccaio di Civè di Correzzola. assolto in Cassazione dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa, per aver ucciso Igor Ursu, mentre tentava un furto nel suo negozio, ...

Tim - Cassa depositi e prestiti aumenta la quota nonostante le perdite. E sostiene il suo piano per vendere Persidera a F2i : Da un lato Cassa depositi e prestiti promette di aumentare la quota in Telecom nonostante le pesanti perdite che ha finora generato l’investimento. Dall’altro sostiene il piano strategico dell’ex monopolista pubblico che vorrebbe vendere la controllata dei canali in digitale terrestre (mux), Persidera, ad F2i. E cioè al fondo per le infrastrutture che vanta fra i suoi più importanti sponsor proprio Cdp. L’intreccio di ...

Tim - Cassa Depositi pronta a salire Vivendi la svaluta per 1 - 1 miliardi : Maddalena Camera Cdp è pronta a salire nel capitale di Tim «con una prospettiva di lungo termine». La decisione è stata presa ieri nel cda straordinario della Cassa, che già detiene il 4,93% di Tim. ...

Che succede se Cassa depositi e prestiti raddoppia la sua quota in Tim : Vola in Borsa il titolo di Tim: ora segna un balzo del 7,64%. E' questo l'effetto dell'annuncio fatto giovedì 14 febbraio dalla Cassa depositi e prestiti, Cdp,, il cui Cda straordinario deliberato di ...

Aquarius - procura Catania a Cassazione : “Valutazioni Riesame errate. Ci fu organizzazione in smalTimento rifiuti” : “Il provvedimento è censurabile sotto vari profili” e le valutazioni del Riesame sono “errate e contraddittorie“. Così scrivono i pm, Andrea Bonomo e Alfio Fragalà, nel ricorso della procura di Catania presentato in Cassazione per il caso dell’Aquarius, accusata di “traffico illecito di rifiuti” e “scagionata” dal tribunale del Riesame. Quattro mesi fa il procuratore di Catania Carmelo ...

Di Maio batte cassa per Italia a 5 stelle : l'ulTimatum ai parlamentari : Pagare tutto, pagare subito. Entro cinque giorni. All'inizio, erano un contributo volontario. Una cifra che ciascun parlamentare grillino, a suo piacimento, era richiesto di versare per aiutare nell'organizzazione di Italia 5 stelle, la kermesse di metà ottobre al Circo Massimo. Poi, quando l'evento

Cassazione : navigare su Facebook sul posto di lavoro è da licenziamento - prima vitTima la segretaria di un medico : Aprire Facebook mentre si lavora può portare al licenziamento. La Cassazione ha infatti reso definitivo il licenziamento disciplinare di una donna del Bresciano che lavorava come segretaria part time ...

Cassazione : navigare su Facebook sul posto di lavoro è da licenziamento - prima vitTima un medico : Aprire Facebook mentre si lavora può portare al licenziamento. La Cassazione ha infatti reso definitivo il licenziamento disciplinare di una donna del bresciano che lavorava come segretaria part time ...

InvesTimenti rischiosi - la Cassazione condanna Mps dopo 17 anni : dopo diciassette anni e tre gradi di giudizio la giustizia italiana ha condannato una banca per comportamento sleale nei confronti di un cliente, spinto a effettuare Investimenti rischiosi pur non essendo in condizioni di comprenderne l'effettiva pericolosità.La banca, il Monte dei Paschi di Siena, aveva concesso a una famiglia di agricoltori di modesta istruzione (genitori anziani e pensionati e un figlio convivente, anch"esso avviato al lavoro ...

Pg Cassazione : non deligitTimare giudici : 11.54 All'apertura dell'anno giudiziario in Cassazione, il procuratore generale Fuzio esprime "allarme per la frequenza" di magistrati sotto inchiesta, "indebolendo così la fiducia dei cittadini nell'indipendenza" della magistratura. "Non si possono deligittimare pubblico ministero e giudice",afferma Fuzio,"una consapevolezza che deve essere condivisa da parte di tutti". D'accordo sulla sospensione della prescrizione dopo il primo grado di ...

"Disumano sui migranti" - "incassa che ti passa". Fazio e Salvini - scontro all'ulTimo insulto : Fabio Fazio e Matteo Salvini, nuovo round. Il conduttore Rai si scaglia contro lo sgombero del Cara di Castelnuovo. "È un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia", twitta. Immediata