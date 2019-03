Tav | il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini-Di Maio

ilsole24ore

(Di sabato 9 marzo 2019) Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

massimobordonar : ... et voilà, il trucco è servito!... Tav, «Avvisi» e non «bandi»: l’escamotage per un rinvio che nei fatti non c’è - damiana_luzzi : Eh... ?? ?? dalla 'clausola di dissolvenza' al 'trucco semantico' . #Mandrake al #governo! #Tav - ZIORIUMA : Il trucco di Conte per prender tempo sulla TAV, non si chiameranno 'bandi' ma 'avvisi' e forse si arriverà alle eur… -