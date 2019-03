Sci | Shiffrin imbattibile in slalom

Sci - Cdm : 15 vittorie in una stagione - Mikaela Shiffrin record a Spindleruv : Per la 24enne campionessa statunitense si tratta del successo numero 58 in coppa del mondo, 39esimo in slalom, ma soprattutto del 15esimo in stagione, 7 proprio in slalom,, un vero e proprio record ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : Shiffrin show - strepitosa vittoria nello slalom di Spindleruv Mlyn : Shiffrin, rivincita immediata a Spindleruv Mlyn: dà ancora spettacolo in slalom. Costazza chiude 21esima, Curtoni 25esima I fuoriclasse fanno così: quando perdono una gara, in quella successiva dominano, per dimostrare di essere indiscutibilmente i più forti. Mikaela Shiffrin, già certa delle terza sfera di cristallo di fila e della Coppa di specialità in slalom, non ha quasi più nulla da chiedere a questa stagione, eppure a Spindleruv ...

Sci alpino - Slalom Splindleruv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin firma il successo dei record - battute Holdener e Vlhova : Mikaela Shiffrin si conferma la Regina indiscussa dello Slalom e trionfa a Splindleruv Mlyn dominando in lungo e in largo entrambe le manche sul pendio ceco dove si è disputata l’ultima prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino prima delle Finali di Soldeu. La fuoriclasse statunitense si è presentata al cancelletto di partenza per ultima in occasione della seconda run e ha controllato agevolmente la situazione imponendosi col ...

Sci - Shiffrin in testa nella prima manche dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn. Solo decima Chiara Costazza : prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo. La più forte ancora davanti, le azzurre lontane dal podio. La statunitense Mikaela Shiffrin in 49,33 è al comando a Spindleruv Mlyn. Dietro di lei, in una gara sotto una fitta nevicata dopo la ...

Sci alpino - fulmine Shiffrin nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn : Costazza decima : Super Shiffrin nella prima manche dello slalom, Costazza è la migliore azzurra con il decimo tempo: si riparte alle 13.30 Di slalom ne ha perso solo uno in tutta la stagione, quello in notturna a Flachau. Tutti gli altri Mikaela Shiffrin li ha vinti e ci sono le premesse affinché ci riesca anche a Spindleruv Mlyn dopo aver chiuso la prima manche in testa con il tempo di 49″33. Solo Wendy Holdener è riuscita a contenere il distacco ed ...

Sci alpino - Slalom Spindlreuv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche - Holdener seconda - Vlhova lontana : Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello Slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Una gara su una pista che si è rovinata dopo pochi passaggi e che ha premiato anche l’americana partita con il pettorale numero due. La nativa di Vail ha chiuso con il tempo di 49”33, ipotecando quella che sarebbe la 58esima vittoria in Coppa del Mondo e avvicinandosi al quindicesimo successo stagionale (sarebbe record) Unica ...

Sci alpino - Gigante Splindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova in trionfo - Federica Brignone quarta. Shiffrin vede la Coppa : Petra Vlhova ha vinto il Gigante di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La slovacca aveva dominato la prima manche infliggendo 48 centesimi di distacco alla tedesca Viktoria Rebensburg e si è replicata nella seconda run, interpretando benissimo il pendio ceco e conquistando il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale. La Campionessa del Mondo si è imposta con undici centesimi di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin vuole la coppa di gigante. Brignone per il podio - Goggia per ritrovare il feeling : Dopo la cancellazione di tutto il fine settimana a Rosa Khutor. La coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittoria di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci - maltempo a Sochi : niente SuperG. Coppa del Mondo alla Shiffrin : REGINA DELLE NEVI - Sarebbero state otto le gare al termine della stagione, ma con l'annullamento di uno dei due SuperG Mikaela Shiffrin si conferma campionessa del Mondo per il terzo anno ...

