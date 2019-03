Sci | gigante Kraniska a Kristoffersen

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : Kristoffersen maestoso vincitore - Hirscher rinvia la festa : Henrik Kristoffersen ha vinto il Gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Il 24enne norvegese aveva timbrato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda è riuscito a controllare la situazione, ottenendo così il secondo successo stagionale nel massimo circuito itinerante. Il Campione del Mondo sta attraversando un eccezionale momento di forma e ha meritato ampiamente di salire sul gradino più alto ...

Sci - in ritardo gli azzurri nella prima manche del gigante a Kranjska Gora : 66, tradito dalla neve primaverile, l'asso austriaco Marcel Hirscher che oggi può comunque vincere anticipatamente anche la sua ottava coppa del mondo in serie. Si è' gareggiato sotto un caldo sole ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Kristoffersen al comando dopo la prima manche di slalom gigante a Kranjska Gora : Coppa del Mondo di sci alpino maschiel: Kristoffersen comanda la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora Henrik Kristoffersen è al comando nella prima manche dello slalom gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia. Il norvegese ha chiuso col tempo di 1’14”25 davanti al francese Alexis Pinturault, +0”27, e al connazionale Leif Kristian Nestvold-Haugen, +0”32. Quarto crono per l’austriaco Marcel ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : Kristoffersen in testa - Pinturault ed Hirscher inseguono : Henrik Kristoffersen si conferma il più in forma in Gigante ed è al comando dopo la prima manche a Kranjska Gora. Il norvegese ha chiuso con il miglior tempo di 1’14″25, gestendo al meglio anche un tracciato che presentava già molti segni sulla pista, specialmente nella parte finale. In seconda posizione attualmente c’è il francese Alexis Pinturault, che ha sfruttato bene il pettorale numero uno, chiudendo a 27 centesimi da ...

Sci alpino - otto azzurri al via del gigante di Kranjska Gora : la prima manche slitta per la troppa nebbia : nebbia a Kranjska Gora: il gigante slitta alle 11.30. otto azzurri al via, il primo a partire sarà Luca De Aliprandini con il numero 13 otto azzurri al via nel gigante maschile di Kranjska Gora, con la prima manche slittata dalle 9.30 alle 11.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport), a causa della nebbia, e la seconda di conseguenza fissata alle 14.30, anziché alle 12.30 come inizialmente programmato. Il primo a partire sarà Luca De ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove oggi in programma c’è un Gigante. Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel Gigante mondiale di Are e in quello di Bansko, mentre ...

Sci - CdM : Petra Vlhova vince il Gigante in Repubblica Ceca. Brignone beffata - è quarta : Petra Vlhova non si ferma più. Dopo il mondiale ad Are, la slovacca ha vinto anche il Gigante di Coppa del Mondo in Repubblica ceca , sulle nevi di Spindleruv Mlyn con il tempo di in 2.24.69. Con questo trionfo la Vlhova raggiunge le 9 vittorie in carriera. Seconda la tedesca Veronika Rebensburg in 2.24.80 ...

Sci alpino - Gigante Splindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova in trionfo - Federica Brignone quarta. Shiffrin vede la Coppa : Petra Vlhova ha vinto il Gigante di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La slovacca aveva dominato la prima manche infliggendo 48 centesimi di distacco alla tedesca Viktoria Rebensburg e si è replicata nella seconda run, interpretando benissimo il pendio ceco e conquistando il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale. La Campionessa del Mondo si è imposta con undici centesimi di ...