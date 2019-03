Navigator | la nuova proposta del Governo

ilsole24ore

(Di sabato 9 marzo 2019) Una riduzione del numero dida far assumere da Anpal servizi, dai 6mila iniziali a circa 3.500-4mila. E, contestualmente, un piano specifico sui servizi per il lavoro, coinvolgendo le regioni, in cui dettagliare compiti e modalità di inserimento deinei centri per l’impiego. A cui aggiungere, dal 2021, la possibilità per gli enti territoriali di poter aumentare la dotazione organica fino a complessivi 7.600 operatori, da destinare ai centri per l’impiego...

KenSharo : New post (Reddito di cittadinanza, la gaffe del presidente Anpal Mimmo Parisi sui navigator cancellata dal video de… - fabrizio_franz : @giornaleladige Che problema c'è se nessun italiano vuole fare la raccolta abbiamo ora nuova manodopera tra chi rit… - nuova_venezia : Oggi venerdì 8 in omaggio con il nostro giornale un inserto di otto pagine sul reddito di cittadinanza: le ultime r… -