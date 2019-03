Morti sul Nanga Parbat | la fidanzata di Ballard | Ti avevo detto di non andare

Nardi e Ballard sono Morti - concluse le ricerche degli alpinisti dispersi sul Nanga Parabat : «Una parte di loro rimarrà per sempre al Nanga Parbat». Lo comunicano i familiari di Daniele Nardi, annunciando sul profilo ufficiale che le ricerche dell'alpinista di Sezze e...

Nardi e Ballard Morti sul Nanga Parbat : tutto sull’alpinista italiano - primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 : Alpinismo: addio a Daniele Nardi, primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 Il mondo dell’alpinismo piange la scomparsa di Daniele Nardi, la conferma del riconoscimento da parte di Alex Txikon e dei soccorritori dei corpi dello scalatore italiano e di Tom Ballard a circa 5900 metri sul Nanga Parbat, nel nord del Pakistan, spegne l’ultima fiammella di speranza. nato a Sezze, nel basso Lazio, il 24 giugno 1976, Nardi è il ...

Daniele Nardi e Tom Ballard Morti : “Ricerche terminate. Le sagome viste sul Mummery sono le loro”. Lo staff dell’italiano : “Il dolore è forte” : “Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom“. Lo annuncia su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo. E l’annuncio arriva anche dalla pagina Facebook ufficiale di Nardi: “Siamo affranti dal dolore; vi comunichiamo che ...

Daniele Nardi e Tom Ballard sono ufficialmente Morti sul Nanga Parbat - "individuati i corpi" : "Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom". Lo annuncia su Twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo.

Giallo dei fratelli trovati Morti a Padova : spunta una scritta col sangue sul muro della villa : Emergono particolari macabri sulla morte di Donatella e Piermatteo Rigon, i due fratelli trovati cadavere nella loro villa di via Faggin 50 a Padova: non solo i due hanno lottato tra di loro, fino a uccidersi a vicenda, lasciando segni di mattanza in tutta la casa, ma è stata ritrovata sul muro una scritta realizzata col sangue con il quale forse uno dei due voleva lanciare un messaggio.Continua a leggere

Tornado si abbatte sull'Alabama : 23 Morti/ Video - soccorsi sospesi 'Troppo rischiosi' : Tornado in Alabama: almeno 23 morti, anche bambini, e decine di feriti. Case distrutte e alberi sradicati, è emergenza. Ultime notizie.

Incidente sulla statale 16 : Morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...