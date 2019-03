La partita delle nomine | uno a zero per la Lega

VIDEO Italia-Irlanda 29-27 - Sei Nazioni rugby femminile : gli highlights della partita - impresa delle azzurre! : L’Italia ha compiuto una vera e propria impresa sconfiggendo l’Irlanda per 29-27 nel match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby femminile. Le azzurre hanno battuto le Verdi per la prima volta nella storia e hanno ipotecato almeno il terzo posto finale nel prestigioso torneo visto che hanno già avuto la meglio sulla Scozia e hanno pareggiato col Galles. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Italia-Irlanda ...

Sorteggio Europa League - date ed orari delle partita di Inter e Napoli : Sorteggio Europa League – Sono andati in scena i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Europa League, due le squadre italiane: Inter e Napoli. Le squadre di Ancelotti e Spalletti hanno evitato Arsenal, Chelsea e Siviglia ma Francoforte e Salisburgo non devono essere sottovalutate. Il club tedesco in particolar modo è una squadra molto fisica e molto pericoloso soprattutto con gli attaccanti. Inter e Napoli sono sicuramente in ...

Perché si riaprirà la partita delle chiusure domenicali nei negozi : Il relatore del ddl in commissione alla Camera Andrea Dara: nuove audizioni Perché tema delle chiusure domenicali impatta su vita delle persone. Associazioni di categoria presentino anche proposte per ...

Basket - i migliori italiani delle Final Eight Coppa Italia 2019 : Moraschini grande protagonista - Ruzzier “spaccapartita” : La Vanoli Cremona ha vinto la prima Coppa Italia della sua storia, battendo in Finale la Happy Casa Brindisi. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori della tre giorni di Final Eight a Firenze. Riccardo Moraschini: un continuo girovagare tra A1 e A2, sempre con la nomea del grande talento, ma mai esploso del tutto. In quel di Brindisi ha Finalmente trovato fiducia e nelle Final Eight è stato uno dei protagonisti dello splendido ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

VIDEO Real Madrid-Real Sociedad 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Clamoroso crollo delle merengues : Il Real ha perso! Le merengues sono state sconfitte dalla Real Sociedad per 2-0 al Santiago Bernabeu: clamorosa sconfitta per i Campioni d’Europa che si sono dovuti arrendere di fronte al proprio pubblico in questo incontro valido per la 18^ giornata della Liga e hanno ulteriormente compromesso la possibilità di rientrare sul Barcellona. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio al 3′ grazie al rigore trasformato da William Josè ...