Investita da un' auto pirata | grave

Dramma a Torino - viene Investita da un autobus di linea mentre attraversa e perde un piede : La donna è rimasta incastrata con la gamba destra sotto le ruote del mezzo pubblico che l'ha investita sulle strisce pedonali mentre lei attraversava. Nonostante i tempestivi soccorsi e l'immediato trasporto in ospedale, purtroppo non è stato possibile salvarle il piede che è stato amputato dai medici.Continua a leggere

Investita da due auto - muore nella notte in ospedale : E' deceduta la scorsa notte nell'ospedale di Chieti l'anziana che ieri sera era stata Investita da due auto in viale Dalmazia a Vasto Marina. Lina Potalivo, 78 anni originaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ma residente a Vasto, era intenta ad attraversare la strada nei pressi delle strisce pedonali quando e' stata Investita prima da una Fiat 'Stilo' ricadendo su una Volkswagen 'New Beetle' in transito sulla corsia opposta. Sul posto ...

Investita da un’auto sulla pista ciclabile. Donna di 77 anni muore in via Nizza | : È successo intorno alle 11.30. La vittima, Carla Siccardi, è stata travolta da una Panda condotta da un’altra Donna: «Non l’ho vista»

Investita da un’auto sulla pista ciclabile : È successo intorno alle 11.30 in via Nizza: la ciclista è stata travolta da un’auto, il cui conducente si è subito fermato

Treviso - scende dall’auto per salvare un gufo ma viene Investita : 26enne muore sul colpo : Voleva mettere in salvo un gufo fermo sull’asfalto, ma è stata travolta da un’auto. Angela Pozzebon, 26 anni, è morta sul colpo, investita a Piavon di Oderzo, nel Trevigiano, sabato 12 gennaio intorno alle 18.30. La ragazza, originaria di Montebelluna ma residente a Istrana, stava percorrendo un tratto di tangenziale particolarmente buio e ad alto scorrimento, via Serenissima, quando si è accorta dell’animale notturno. ...

Investita da un’auto mentre attraversa la strada col passeggino : morta. Bimbo in fin di vita : La tragedia è avvenuta nella serata di ieri a sud di Londra. Il Bimbo di 8 mesi lotta per la vita in ospedale. Sua madre aveva circa 20 anni. Il conducente del veicolo non sarebbe stato arrestato ed è ricoverato in ospedale. Non è grave.Continua a leggere