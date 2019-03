Il farmaco per l' asma che riduce il rischio di shock anafilattico nei bambini

Industria del farmaco. Protocollo per migliorare la salute nelle aziende di medicinali : Promuovere e migliorare la salute di oltre 200 mila persone: i 66 mila dipendenti delle imprese del farmaco e le loro famiglie. È questo lo scopo del Protocollo d'intesa firmato da FarmIndustria, ...

Allergie alimentari : farmaco per l’asma riduce il rischio di shock anafilattico : Ridotto in maniera significativa il rischio di shock anafilattico per i bambini affetti da Allergie gravi: è l’effetto di un farmaco per migliorare il controllo dell’asma allergico che si è rivelato capace di innalzare una barriera protettiva anche contro l’anafilassi, la forma più grave di allergia alimentare. La scoperta è stata fatta dai ricercatori allergologi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che hanno osservato le reazioni a vari ...

Il farmaco per far cambiare sesso ai minori lo pagheremo noi contribuenti - Video : Inoltre c'è il problema del consenso , come fanno presente Scienza & Vita e il Centro studi Livatino: «un minore in età prepuberale che si trovi in "condizione frequentemente accompagnata da ...

Luke Perry colpito da malore : in coma farmacologico indotto : UPDATE 21:19 Da Tmz arrivano novità sulle condizioni di Luke Perry. Sembrerebbe che i dottori lo abbiano messo in coma farmacologico indotto. I paramedici, quando sono andati a soccorrerlo, lo avrebbero trovato cosciente: l'attore parlava con loro, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate, accelerando il ricovero.UPDATE 17:30 Un portavoce di Luke Perry ha confermato a People il ricovero dell'attore, dicendo che "il signor Perry è ...

Alzheimer - dall’intestino degli squali la molecola per un nuovo farmaco : Sono numerose le scoperte che, negli ultimi tempi, stanno facendo un po’ di luce su quell’enorme “buco nero” che è l’Alzheimer: il batterio delle gengive individuato come una tra le possibili cause, la diagnosi precoce offerta dalla risonanza magnetica, i cibi che possono aiutare a prevenirlo. Oggi, ecco una nuova ricerca: pubblicato su Nature Communications e realizzato col contributo del professor Fabrizio Chiti, ...

farmaco anticancro falso - allarme dell’Oms : “Contiene solo paracetamolo - è pericoloso” : L’allarme lanciato per alcune confezioni della medicina contraffatta che riproduce tutte le caratteristiche dell'Iclusig, uno dei farmaci più costosi dal mondo: tuttavia all'interno non c’è il principio attivo, ma solo paracetamolo.Continua a leggere

Una molecola presente nell’intestino degli squali potrebbe diventare la base per un nuovo farmaco contro l’Alzheimer : Una molecola presente nell’intestino degli squali potrebbe divenire la base per un nuovo farmaco contro la malattia di Alzheimer. È quanto emerge da uno studio del team di ricerca internazionale, del quale fa parte il Prof Fabrizio Chiti, Professore di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell’Università di Firenze e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Airalzh Onlus. Il Prof Chiti, con un ...

Medicina nucleare - intesa Hiruko/Perma-Fix per radiofarmaco : Siglato a Bucarest, presso il ministero Autonome Tecnologie Energetiche per l'Energia nucleare, Raten,, un memorandum d'intesa per la produzione di un radiofarmaco con l'americana Perma-Fix ...

Morto il papà dell'ibuprofene/ Stewart Adams - 95 anni : sperimentò il farmaco su stesso per smaltire sbornia : Stewart Adams, inventore dell'ibuprofene, è Morto oggi all'età di 95 anni: l'aneddoto su come scoprì che il farmaco che rivoluzionò la sua vita era efficace

Continua la sperimentazione del farmaco antitumorale TSPP - grazie all’accordo tra Università di Siena e associazione ARCO di Reggio Calabria : La ricerca su una cura antitumorale che ha già iniziato la sperimentazione clinica con risultati promettenti potrà Continuare, grazie ad un accordo tra l’Università di Siena e l’associazione ARCO di Reggio Calabria. È la prima volta che un’associazione di familiari di pazienti oncologici contribuisce a finanziare un brevetto, contribuendo così attivamente alla sperimentazione clinica e allo sviluppo di un farmaco. Il prodotto TSPP (Thymidylate ...

Innovativo farmaco per la terapia mirata dei tumori sviluppato da ricercatori del dipartimento MeSVA : L'Aquila - Un nuovo potenziale farmaco antitumorale è stato sviluppato dalla Mediapharma S.r.l. in collaborazione con l’Università dell’Aquila e l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Lo studio, pubblicato su Journal of Controlled Release, descrive l’efficacia terapeutica di un prodotto appartenente alla classe di farmaci a bersaglio molecolare noti in inglese come “Antibody Drug Conjugate (ADC)”. Questi farmaci sono ottenuti ...

Angela Grignano si è svegliata dal coma farmacologico e ha riconosciuto i familiari. Oggi una nuova operazione per evitare l'amputazione ... : Angela, dopo aver concluso gli studi alla Sapienza di Roma, si era trasferita a Parigi per cercare spazi nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Per dieci anni aveva frequentato a Xitta, la frazione ...