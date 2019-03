IL CORDOGLIO DELLA CONFCOMMERCIO DI BRINDISI PER LA SCOMPARSA DEL DOTT MALCARNE

brindisisera

(Di sabato 9 marzo 2019) La sua presenza in un settore delicato e vitale dell'economiana è stata fondamentale per la crescita del commercio e per l'affermazione del sistema associativo. L'editore disera.it, ...

SM_Difesa : I colleghi delle Forze Armate esprimono il cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia del Tenente di Vascello F… - guardiacostiera : #Oggi a #Viareggio i funerali del Comandante della Guardia Costiera di Porto S. Stefano, Pier Francesco Dalle Luche… - Esercito : #GenFarina, Capo di Stato Maggiore dell’@Esercito, esprime a nome suo e di tutta la Forza Armata un sentito cordogl… -