iltempo

(Di sabato 9 marzo 2019) Altro che Isola dei Famosi, questa è l'Isola dei derelitti. Il televoto tra, Aaron Nielsen e Luca Vismara è stato annullato perché l'exsi è ritirato. Negli ultimi giorni,è ...

giadinagrisu : RT @tempoweb: Ghezzal via dal gioco L'ex calciatore non ce la fa - tempoweb : Ghezzal via dal gioco L'ex calciatore non ce la fa - SaCe86 : #Ghezzal si ritira dall' #Isola: -