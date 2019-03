Faina | dimensioni e caratteristiche

ideegreen

(Di sabato 9 marzo 2019)Si arrampica molto abilmente e caccia senza quasi pietà: è la, da cui anche il modo di dire “sei una” non certo per definire soggetti mansueti, generosi e pacifici. Questo animale rientra nella categoria dei mustelidi di media taglia e ha delle abitudini decisamente notturne, come andremo presto a descrivere. Il suo nome scientifico deriverebbe dal latino Martius, che significa bellicoso, è infatti un carnivoro molto attivo: essendo anche un’ottima arrampicatrice, risulta essere una delle specie più adattabili ed eclettiche in circolo.(altro…)Idee Green.