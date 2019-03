Chi è Mr He | il manager cinese nei cda delle principali società energetiche

Truffa diamanti : Banco Bpm sospende manager coinvolti in inChiesta : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha preso atto dei contenuti del decreto di sequestro preventivo notificato dalla Guardia di finanza in relazione alla vicenda diamanti, da cui emerge che le indagini in corso da parte della procura di Milano riguardano alcuni

Truffa diamanti - sospesi i manager del banco Bpm coinvolti nell'inChiesta : Il provvedimento riguarda il direttore generale Maurizio Faroni e gli ex dirigenti Pietro Gaspardo e Angelo Lo Giudice

I due manager tedesChi condannati in Italia per il rogo dello stabilimento Thyssenkrupp a Torino potranno essere arrestati anche in Germania : L’ordine di carcerazione per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz di Thyssenkrupp potrà essere applicato anche in Germania. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia. I due manager erano stati condannati nel

Dà 'del finocChio' a manager - condanna per il figlio di Rana : Dare pubblicamente e ripetutamente "del finocchio" ha arrecato "concreto e grave pregiudizio alla dignità del lavoratore, nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione": è la tesi con la ...

Strage Viareggio - pg Chiede 15 anni e 6 mesi per l'ex a.d. di Fs - Mauro Moretti - Il manager : 'Rinuncio alla prescrizione' : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di carcere per l'ex a.d. Fs, Mauro Moretti , al processo d'appello sulla Strage di Viareggio. Chiesti inoltre 14 anni e 6 mesi per Michele ...