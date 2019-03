Certe donne brillano di Luciano Ligabue | testo e significato | una dedica speciale

Ligabue - «Certe donne brillano» e il nuovo album «Start» : Si intitola Start, il nuovo album di Ligabue, in uscita venerdì 8 marzo nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Un titolo, quello del suo dodicesimo album studio, non casuale per il rocker che torna a raccontarsi attraverso la musica: quasi un ritorno, una nuova partenza, dopo le vicissitudini di salute nel 2017 (fortunatamente risolte, dopo un’operazione alle corde vocali e una lunga ...

