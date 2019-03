Basket | è morto Alberto Bucci a 70 anni Da allenatore ha vinto tre scudetti con la

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Ilitaliano piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più rappresentativi degli’80 e ’90., dopo una lunga malattia, èall’età di 70, lasciando tre figlie e un’eredità non da poco all’interno della nostra pallacanestro.Nato a Bologna il 25 aprile 1948,ha avuto modo di fare la sua prima esperienza dadi Serie A (allora Serie A1) all’età di 25, in sostituzione di un altro personaggio molto amato e che ci ha lasciati seifa, Dido Guerrieri. Successivamente, dovunque è andato ha lasciato ricordi positivi, portando Rimini dalla D all’A2 in cinque, per poi accasarsi, nel 1979, a Fabriano, arrivando in Serie A1 nel 1982 e mantenendola nell’anno successivo. Quasi inevitabile, a quel punto, la chiamata della Virtus Bologna, con cui fa centro al primo colpo: scudetto nel ...

