Vediamo chi ha la testa più dura Ora Salvini sfida Di Maio

(Di venerdì 8 marzo 2019) È disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Pur premettendo che "farà di tutto perché il governo non cada", Matteolancia unaaperta a Luigi Didallo studio di "Diritto e Rovescio", la nuova trasmissione su Rete 4 di Paolo Del Debbio. "Siamo in due a dire di 'no',chi ha lapiù. Sono abituato ad andare fino in fondo. Voglio un'Italia che va avanti", aggiunge il ministro dell'Interno. "Seminaccia la crisi, se ne assumerà le responsabilità", è la replica stizzita del ministro del Lavoro.Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte smentisce i rischi di una crisi di governo, pur di fronte all'evidenza di una divergenza che pare insuperabile, il leader della Lega rompe il tabù e allude per la prima volta in maniera esplicita a uno scenario ...

