Un micro-drone professionale ottimo per tutte le tasche

(Di venerdì 8 marzo 2019) Piccolo fuori e grande dentro, almeno a guardare le fotografie e i video che è in grado di produrre. Così si presenta4.0, quarta generazione del quadricottero che fonde compattezza e specifiche tipiche dei droni professionali. L’ultimo nato per mano del team di Extreme Flyers arriva dopo 18 mesi di sviluppo e test, migliorando il profilo del modello precedente e mantenendo un prezzo abbordabile per gli appassionati, che qui devono sborsare molto meno di quanto occorre per un DJI Spark, il più simile al4.0.Si può pilotare con lo smartphone o con il telecomando opzionale per avere maggiore controllo e vola fino a 200 metri di altitudine. La differenza rispetto agli altri droni di piccola taglia sta nella fotocamera che sfrutta un sensore Sony Cmos da 1/2,3 per scattare foto da 5 megapixel e registrare clip con risoluzione di 1080p a 30 fps, oppure da 720p a 60 ...

