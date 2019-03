Tre lancia un concorso a premi che mette in palio anche Samsung Galaxy S10

Non solo film d’animazione : Disney pronta a lanciare la piattaforma di sTreaming con tutto il suo catalogo e anche serie TV nuove di zecca : Gli appassionati delle produzioni Disney si leccheranno i baffi. Il colosso californiano ha comunicato che la sua piattaforma di streaming video a pagamento, Disney+, offrirà il suo intero catalogo di film, inclusi i grandi classici che sono difficili da trovare. La novità riguarderà inizialmente gli Stati Uniti, ma considerata la forte presenza del marchio anche in Europa, probabilmente sarà solo questione di tempo. Indicativo il fatto che i ...

Samsung poTrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” : Samsung potrebbe commercializzare una cover ufficiale in pelle per il suo pieghevole Galaxy Fold e altri smartphone top di gamma a costi più "ragionevoli". L'articolo Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” proviene da TuttoAndroid.

L'Isola poTrebbe non andare in onda l'anno prossimo - il gossip lanciato online : Diverse ore fa Fabrizio Corona aveva fatto sapere che alle ore 15:00 avrebbe tenuto una conferenza-stampa, in via del tutto straordinaria, per rispondere a tutti i quesiti sorti sul conto del popolare reality-show de L'Isola dei famosi, a seguito dell'rvm che era stato mostrato a Riccardo Fogli in diretta-Tv. Nel web, intanto, circola voce che il reality-show honduregno non sarebbe stato confermato per il 2020, o meglio che il programma di ...

Cheese Challenge - il Trend social che fa discutere : sottilette lanciate in faccia ai bimbi. Il New York Magazine : “Inventore del gioco un papà di Chicago” : sottilette di formaggio lanciate in faccia a ignari bimbi. E giù a ridere, ma anche a piangere. L’ultimo trend topic sui social si chiama “Cheese Challenge”. Ed è un video di pochi secondi durante il quale la mano consapevole di qualche adulto entra in campo e fa volare sul viso di bambini, ma spesso anche di neonati, delle sottili fette di formaggio. Secondo quanto riportato dal New York Magazine ad inventarsi quella che in pochi giorni è ...

Roma - si lancia sui binari del metro B e aspetta il Treno. Ferito 55enne : Testimoni lo hanno visto lanciarsi sui binari e accucciarsi in attesa del treno della metro. Sarebbe un tentato suicidio quanto successo oggi stazione San Paolo della metro B. L'uomo, un italiano di ...

Dj Solomon lancia la rivoluzione «casual» nel colosso di Wall STreet : Uno stile più rilassato, tra abiti casual e musica, forse non basta per riabilitare del tutto «la piovra-vampiro che avvolge il mondo succhiando il sangue da qualsiasi cosa che odori di soldi» come l'...

Unieuro lancia le “Offerte solo online” con sconti olTre il 50% anche su smartphone Android : Unieuro lancia le "Offerte solo online": fino al 21 marzo sconti oltre il 50% anche su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 L'articolo Unieuro lancia le “Offerte solo online” con sconti oltre il 50% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

#GeTready - la Juventus lancia la remuntada/ Video - 'Dimenticate quanto successo...' : La Juventus lancia l'operazione remuntada con l'hashtag #GetReady e un Video da brivido su Twitter in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid

Non riesce a sopportare la morte dei genitori - 24enne si lancia sotto un Treno : “Addio angelo” : La storia di Flur McDonald, studentessa 24enne del Regno Unito, che si è uccisa lanciandosi sotto un treno lo scorso 29 gennaio. La polizia locale ha fatto sapere di non trattare il suo decesso come "sospettoso". Come racconta la famiglia, non era riuscita a superare il dolore per la morte dei genitori: "Grati e felici di averla conosciuta"Continua a leggere

Samsung Galaxy A90 poTrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel : Stando alle ultime indiscrezioni, almeno inizialmente il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Asteroide poTrebbe impattare sulla Terra a dicembre prossimo : Nasa lancia allarme : A dicembre di quest'anno, secondo alcuni esperti della Nasa, correremo un rischio non da poco. Sembra infatti che un Asteroide di dimensioni preoccupanti transiterà abbastanza vicino alla Terra a tal punto da poter diventare pericoloso. Gli esperti hanno inoltre stilato un elenco di tutti gli oggetti spaziali che da qui al 2101 rischieranno di cadere sul nostro pianeta (sperando sempre che ciò non accada mai). Un Asteroide di un miglio di ...

Wall STreet Journal : Amazon pronta a lanciare nuova catena di supermercati : Amazon si prepara ad aprire una catena di supermercati negli Usa. A riferirlo è il Wall Street Journal, che cita fonti vicine al dossier. Il primo dovrebbe essere inaugurato a Los Angeles possibilmente entro la fine di quest’anno per seguire con altre aperture all’inizio del prossimo anno. Del piano, tuttavia, non c’è conferma da parte di Amazon, che possiede già i supermercati bio Whole Foods. La nuova catena dovrebbe essere, ...

Padre lancia dal balcone i 4 figli dai Tre agli otto anni : feriti gravi - uno è in coma : Ha gettato dal balcone di casa i suoi quattri bimbi tra i tre e gli otto anni. È successo in Croazia nella cittadina di Pag, sull'isola di Pago, stamane all'alba: un uomo ha gettato...

Padre lancia dal balcone i 4 figli dai Tre agli otto anni : feriti gravi - uno è in coma : Ha gettato dal balcone di casa i suoi quattri bimbi tra i tre e gli otto anni. È successo in Croazia nella cittadina di Pag, sull'isola di Pago, stamane all'alba: un uomo ha gettato...