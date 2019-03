Tav, Salvini: il governo non salterà

"Far saltare ilper la questione della Tav? No:sono contento di quello che ilha fatto in questi 9 mesi". Così il vicepremiera Rtl 102.5."C'è la riforma della scuola, della giustizia,l'autonomia, l'abbassamento delle tasse per i dipendenti,delle accise", ha aggiunto. "Di Maio mi ha definito un irresponsabile? Io sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi (...). Lunedì devono partire 4 bandi per i lavori in territorio francese, per rimuovere la macchina che era ferma, e a me interessa quello".(Di venerdì 8 marzo 2019)

