Skam 3 | la nuova stagione andrà in onda su TIMvision dall' 11 marzo

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lunedì 11verrà mandata inla terzadi, serie tv prodotta e trasmessa da, che ha avuto nelle precedenti due stagioni un grosso successo, rimanendo in tendenza sui social network, in particolar modo Twitter, per diverso tempo.è una serie di origine norvegese che è stata ripresa e riadattata in italiano, rimanendo però sempre fedele allo show originale. Nella primaavevamo visto come protagonisti Eva Brighi, interpretata da Ludovica Martino, e Giovanni Garau, interpretato da Ludovico Tersigni. Mentre nella seci personaggi principali erano Martino Rametta (migliore amico di Giovanni nella prima), interpretato da Federico Cesari, e Niccolò Fares, interpretato da Rocco Fasano....

