Roma | ufficiale Claudio Ranieri | “sono a casa | impossibile dire di no”

MONCHI LASCIA LA Roma - UFFICIALE/ Risoluzione consensuale : Massara direttore sportivo : Dopo Di Francesco anche MONCHI saluta la ROMA: Risoluzione consensuale del contratto, ora è UFFICIALE. Massara nuovo direttore sportivo del club giallorosso

Roma - è ufficiale : Monchi lascia la direzione sportiva. Incarico affidato a Massara : L'AS Roma e il direttore sportivo Monchi confermano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo. Al dirigente vanno i ringraziamenti del Club per l'...

Roma - UFFICIALE riscattato Cristante. All’Atalanta altri 15 milioni : Roma, UFFICIALE CRISTANTE – L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Bryan Cristante ci ha messo 6 mesi per convincere la Roma e Monchi sull’investimento fatto la scorsa estate. Il centrocampista azzurro infatti è stato riscattato dai giallorossi, che prelevano a titolo definitivo il giocatore che era in prestito dall’Atalanta. Ai 5 milioni già […] L'articolo Roma, UFFICIALE riscattato Cristante. ...

Roma - ufficiale la lista Champions : ecco Fuzato - esce Celar : Si avvicina il ritorno della Champions League giunta agli ottavi di finale dove la Roma si troverà ad affrontare il Porto (andata il 12 febbraio all’Olimpico, ritorno in Portogallo il 6 marzo). La formazione giallorossa, entrata pienamente in corsa nella lotta per il quarto posto che permetterebbe di disputare la Coppa dalle grandi orecchie anche […] L'articolo Roma, ufficiale la lista Champions: ecco Fuzato, esce Celar è stato ...