Octopath Traveler | Champions of the Continent è un nuovo RPG free-to-play per dispositivi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Come segnala Gematsu, Square Enix ha annunciatoof theperiOS e Android, in uscita nel 2019 in Giappone.Il titolo è un "gioco di ruolo singleer-to-" ambientato nel mondo di Orsterra diversi anni prima degli eventi diper Switch.La pre-registrazione è ora disponibile tramite il sito web ufficiale. Inoltre, Square Enix il 12 marzo consentirà ai giocatori di accedere a una demo anticipata.Leggi altro...

