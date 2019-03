ilgiornale

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il bollettino di "guerra" è di due feriti e un immigrato arrestato. Una mattina di ordinaria follia a, in Stazione Centrale, luogo ancora "ostaggio" di immigrati che bivaccano in piazzale Duca d'Aosta.Erano le 6.40 di questa mattina quando il libico è entrato nel locale "Panino giusto" per sottrarre un. Le due commesse si stavano cambiando ma lo hanno scoperto. A quel punto l'immigrato è scappato e nel piazzale ha litigato con una guardia giurata. Poi si è nascosto dietro un cespuglio. Dopo qualche tempo è tornato con l'arma in mano e si è avventato sunella 'galleria delle carrozze' della Stazione centrale.Prima ha ferito un gambiano di 20 anni colpendolo alla spalla mentre stava prelevando del denaro. Il giovane è statop trasportato al Fatebenefratelli e se la caverà con 10 giorni di prognosi. Poi si è avventato su un altro passante, un cittadino originario ...

Maurizi93527415 : RT @hele_fr: #Milano, migrante ruba un coltello. ?Poi accoltella due persone - hele_fr : #Milano, migrante ruba un coltello. ?Poi accoltella due persone - pisano_sergio : COSE DELL'ALTRO MONDO ? NO, STILE DI VITA IMPORTATO IN ITALIA. -