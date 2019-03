Michael J Fox | «La mia relazione col Parkinson dove ognuno ha il suo spazio»

vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2019)J. FoxJ. FoxJ. FoxJ. Fox«Ho sviluppato unacolin cui gli ho concesso una stanza per fare ciò che ha bisogno di fare. Questo mi ha lasciato delle areerealizzarmi e migliorare». L’approccio diJ. Fox alla malattia contro cui combatte dal 1991 è fin troppo chiaro: come in qualunque rapporto a due,mantiene i suoi spazi. «Accettarla non vuol dire rassegnarsi», ha raccontato al New York Times il celebre protagonista di Ritorno al Futuro, oggi 57enne. «Significa capirla e affrontarla in modo diretto, senza fingere che non esista».Una visione che non è stata immediata:ha impiegato degli anni per rendersi conto che avrebbe dovuto convivere col, una malattia per cui ancora oggi non esiste una cura. «All’inizio ero terrorizzato, non sapevo nulla di questo morbo», ha aggiunto l’indimenticabile Marty ...

cassiopei_siena : Amare un gatto significa apprezzare la natura: essi scelgono chi amare e non dipendono da nessuno. *Michael Fox* •… - RobGallaurese : Su @NienteDD mi butto a capofitto nella nostalgia verso i licantropi anni '80... e Michael J. Fox. - dituttounpop : Oggi sono tanti gli aggiornamenti che arrivano dai #Pilot2019, tra le notizie di oggi: - Michael Sheen sarà il prot… -