La Roma ufficializza Ranieri Pallotta | ' Con lui arriveremo in Champions'

La Roma ufficializza Ranieri : 'Sono tornato a casa'. Pallotta : 'Con lui arriveremo in Champions' : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma , nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio', ha dichiarato Francesco Totti . 'Ora abbiamo bisogno di mani ...

Roma ufficializza - va via anche Monchi : ANSA, - Roma , 8 MAR - La Roma e il direttore sportivo Monchi hanno risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Al dirigente, spiega la nota della società giallorossa, vanno i ringraziamenti ...

Roma ufficializza - va via anche Monchi : ANSA, - Roma , 8 MAR - La Roma e il direttore sportivo Monchi hanno risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Al dirigente, spiega la nota della società giallorossa, vanno i ringraziamenti ...

Roma – Ufficializzato l’addio di Monchi : “auguro ai giallorossi i migliori successi” : Ufficiale l’addio del ds Monchi: la Roma comunica il divorzio dal suo direttore sportivo La Roma ha Ufficializzato il divorzio dal direttore sportivo Monchi. In una nota il club giallorosso rende noto che è stato raggiunto un accordo per risolvere consensualmente rapporto lavorativo. “Ringrazio il presidente, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi“, le ...