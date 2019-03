ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) L’avvertimento di Mario Draghi riguardo alla “notevole moderazione nell’espansione economica” per il 2019 si traduce nei dati allarmanti che arrivano da Pechino e Berlino. Il surplus commerciale della Cinaa 4,12 miliardi di dollari a fronte dei 39,16 miliardi di gennaio e i 26,38 miliardi attesi dai mercati: il saldo, in base ai dati diffusi dalle Dogane, è il più basso da marzo 2018 per effetto del crollo del(-20,7% a 135,24 miliardi) e delladell’import (-5,2% a 131,12 miliardi). Sono gli effetti deiall’import del ‘made in China’ imposti dal presidente Donald Trump che hanno portato il surplus commercialecon gli Usa a dimezzarsi su base mensile a(14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio). E le difficoltà dell’economia della Repubblica popolare investono l’Europa: ...

gianluzappo : RT @formichenews: Cina e #Germania, due locomotive a corto di carbone. L'articolo di @gianluzappo - Cascavel47 : Dazi, l’export cinese crolla del 20% a febbraio. E in Germania frenata degli ordini a gennaio: -2,6% su base mensil… - CarliniVittorio : #TradeWar Linea rossa del grafico è l'export degli Usa verso la Cina (in forte calo). Linea più scura le importazio… -