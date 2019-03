Dal 15 marzo non sarà più possibile acquistare The Division 2 da nessun rivenditore che

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) A quanto pare l'accordo tra Ubisoft ed Epic Games relativo alla distribuzione di The2 non è servito solo a cercare di spodestare Steam, ma anche a frenare i guadagni di rivenditori digitali di terze parti come Gamesplanet e Green Man Gaming.Come riporta PC Gamer, dal 15sarete in grado diuna copia digitale di The2 solo Uplay o dall'Epic Games Store, naturalmente la stessa regolaapplicata a tutti i contenuti supplementari, come il Season Pass. Ecco il comunicato diffuso dal sito Gamesplanet, per spiegare la situazione ai suoi utenti:"Siamo spiacenti di annunciare che Ubiosft non permetterà a siti terzi come Gamesplanet, di vendere The2 dopo la sua pubblicazione, ovvero il 15. Dopo questa data, la versione digitale del giocodisponibile soltanto sullo store Ubisoft e su un altro store digitale."Leggi altro...

