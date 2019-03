Computer in crisi nel 2019 | serve una vera rivoluzione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Itradizionali sono sempre meno affascinanti. Tanto che ladegli scorsi anni proseguirà anche nel. A prevederlo sono gli analisti della società di ricerche di mercato IDC, secondo cui quest’anno il giro d’affari per i produttori calerà del 3,3%. Per vedere numeri positivi bisognerà attendere almeno un lustro. La presenza di una tastiera fisica e altre peculiarità dei PC ne impediranno l’estinzione, ma i dati indicano che il ricambio generazionale dei prodotti proseguirà al rilento.I motivi sono molti, e non si possono ridurre “solo” allaeconomica. Per esempio, è un dato di fatto che il salto prestazione registrato negli ultimi anni non è così rivoluzionario da giustificare l’acquisto di un nuovo PC ogni uno o due anni. La potenza di elaborazione di un nuovo PC è sufficiente a supportare l’evoluzione software anche ...

