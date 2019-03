Combinata nordica | Faisst piazza il miglior salto nel Provisional Competition Round a

Combinata nordica - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Manuel Faisst il migliore nel PCR - azzurri nelle retrovie : Manuel Faisst realizza il miglior salto nel Provisional Competition Round di Oslo (Norvegia), dove si sta svolgendo la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 26enne tedesco ha realizzato un salto di 128.5 metri dal trampolino lungo di Holmenkollen (HS134), totalizzando 127 punti. Alle sue spalle si piazzano l’austriaco Franz-Josef Rehrl con 125 punti e il tedesco Fabian Riessle con 124.1. Sesto posto per il ...

Combinata nordica - a Oslo riparte la Coppa del Mondo. Riiber vuole il successo nella tappa di casa. Italia con Pittin - Costa e Kostner : Dopo i Mondiali di Seefeld (Austria) la Coppa del Mondo di Combinata nordica riparte da Oslo (Norvegia), dove sabato si svolgerà una Gundersen dal trampolino lungo di Holmenkollen (HS134). Alle 9.00 ci sarà il segmento di salto, mentre alle 13.30 si lotterà per la vittoria nei 10 km di fondo. Come di consueto la gara sarà preceduta dal PCR, in programma venerdì alle 11.00. I riflettori saranno puntati ancora una volta su Jarl Magnus Riiber che ...

Mondiali Combinata nordica – Parlano Buzzi - Kosnter e Pittin : le dichiarazioni degli azzurri dopo la gara a squadre : Le dichiarazioni di Raffaele Buzzi, Aaron Kostner e Alessandro Pittin al termine della gara a squadre dei Mondiali di Combinata Nordica Le dichiarazoni degli azzurri dopo la gara a squadre dei Mondiali di Combinata Nordica. Raffaele Buzzi: “La squalifica di Samuel (Costa, n.d.r.) è stata un colpo al cuore, ma purtroppo succede. Così partire nel fondo è stata dura perché c’era rabbia per quanto accaduto, ma ho cercato di dare il ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : una staffetta piena di colpi di scena - Riiber fa volare la Norvegia. Italia settima : Una staffetta davvero appassionante a chiudere il programma dei Mondiali di Combinata nordica in quel di Seefeld (Austria). Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro sono i grandi favoriti della Norvegia, discreti sul trampolino HS109, eccellenti, soprattutto dal punto di vista tattico, nella 4×5 km di sci di fondo. Da trascinatore, per l’ennesima volta, è il padrone della stagione: il vincitore della Coppa del Mondo e della prova ...

Mondiali di Combinata nordica – Che beffa per l’Italia nella gara a squadre - Costa squalificato : Mondiali, Italia beffata nella gara a squadre: Costa squalificato, gli azzurri scivolano dal 5° all’11° posto con un gap di 3’56” beffa per l’Italia nella gara a squadre ai Mondiali di combinata nordica. Gli azzurri erano stati bravissimi nel segmento di salto sul trampolino HS109 di Seefeld e avevano chiuso in quinta posizione con 433 punti, ma Samuel Costa, che aveva contribuito all’ottimo risultato con ...

Combinata nordica - Staffetta Mondiali 2019 : Samuel Costa squalificato nel salto! L’Italia sprofonda nelle retrovie : Una buona prestazione si è tramutata improvvisamente in una disfatta. Questo è quanto accaduto alL’Italia nel segmento di salto della Staffetta dei Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Il quartetto formato da Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner e Raffaele Buzzi aveva fatto complessivamente una prova molto positiva dal trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), chiudendo al quinto posto a 1’21” dalla vetta. Al termine ...

LIVE Combinata nordica - Staffetta Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta alla top5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara del programma della Combinata nordica ai Mondiali di Seefeld (Austria). Si chiude con la Staffetta: 4×5 chilometri nel fondo, prima ovviamente di quattro salti dal trampolino HS109, quello piccolo. L’Italia, che non ha comunque sfigurato in questa manifestazione iridata, ci prova almeno per una top-5: in gara Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Samuel ...

Combinata nordica oggi - staffetta Mondiali 2019 (2 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv. Tutti gli italiani in gara : Si chiude il programma dei Mondiali di Combinata nordica: oggi, sabato 2 marzo, va in scena l’ultimo appuntamento, la staffetta 4×5 km in quel di Seefeld con il salto sul trampolino HS109. In gara anche l’Italia che proverà a far bella figura: difficile per Alessandro Pittin e compagni sognare in grande. Andiamo a scoprire il programma, l’orario d’inizio e come seguire in TV la gara. Mondiali Combinata nordica ...

Combinata nordica – Domani il quartetto azzurro in gara per la chiusura dei Mondiali 2019 : La gara a squadre di sabato 2 marzo chiude il programma dei Mondiali: quartetto azzurro con Buzzi, Costa, Kostner e Pittin La formazione azzurra di Combinata Nordica non cambia nella gara che chiuderà il programma dei Mondiali di Seefeld: il quartetto al via nella prova a squadre di sabato 2 marzo (salto ore 11, fondo ore 14.15, diretta tv su Raisport ed Eurosport) sarà composto da Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Aaron Kostner e ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : Germania favorita nella staffetta - l’Italia punta ad un buon piazzamento : Domani i Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) si chiuderanno con la staffetta. L’ultima gara di questa rassegna iridata vedrà ciascuna nazionale schierare quattro atleti. Si salterà dal trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), poi la somma dei punteggi darà il distacco per il segmento di fondo alla Cross-Country Arena, in cui ogni frazionista farà cinque chilometri. La grande favorita sarà la Germania, che ha conquistato il titolo ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : Kostner - Costa - Pittin e Buzzi comporranno il quartetto italiano nella gara a squadre : Saranno Aaron Kostner, Samuel Costa, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi il quartetto che prenderà parte alla prova a squadre di Combinata Nordica nei Mondiali 2019 a Seefeld (Austria). Gli azzurri reduci dal quinto posto della team sprint con Pitton e Kostner, ci riprovano cercando un piazzamento di prestigio in una prova nella quale Austria, Germania e Norvegia puntano ad un ruolo di primo piano. Gli azzurri, dal canto loro, vengono anche da ...

Mondiali di Combinata nordica – Costa chiude 12° - splendida rimonta di Pittin : Costa lotta per le medaglie fino a metà gara, poi chiude 12°: è comunque il miglior risultato stagionale. Gran rimonta di Pittin: 13° Samuel Costa arriva stremato al traguardo precedendo di pochissimo il suo compagno di squadra Alessandro Pittin. Ci ha provato l’azzurro a inseguire il sogno di una medaglia mondiale, ma ha dovuto arrendersi intorno al quarto chilometro, quando si è staccato dal gruppetto che in quel momento dava ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : Gundersen dal trampolino piccolo. Riiber completa la stagione perfetta! Costa e Pittin a un passo dalla top ten : Jarl Magnus Riiber scrive un piccolo pezzo di storia nella primavera anticipata di Seefeld. Il leader e ormai vincitore di Coppa del Mondo, 21 anni, completa la stagione perfetta conquistando anche il titolo mondiale nella Gundersen con salto dal trampolino piccolo. Riiber riporta un titolo individuale in Norvegia 18 anni dopo l’oro conquistato a Lahti 2001 da Vik e permette alla nazionale scandinava di conquistare almeno un oro in tutte ...

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Samuel Costa per il miracolo - è quinto dopo il salto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Si riaccende la lotta per le medaglie in ambito individuale e dopo la sfida dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130), oggi si salterà da quello Toni Seelos di Seefeld (HS109), con i migliori che lotteranno poi per il titolo nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena. Riflettori puntati sul fuoriclasse ...