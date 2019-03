Ciclismo | svelato il percorso del Giro Rosa 2019! Partenza in Piemonte e arrivo a Udine

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019)proprio in occasione della Festa della Donna ildel2019, 30a edizione della più importante corsa a tappe ciclistica al femminile che si svolgerà dal 5 al 14 luglio. Saranno in totale dieci le frazioni in programma, per un totale di circa 920 km. Soltanto quattro le regioni interessate quest’anno:, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Laavverrà da Cassano Spinola, piccolo comune in provincia di Alessandria, mentre l’sarà collocato nel centro di. Ilsi presenta molto movimentato e ogni frazione riserverà spettacolo e possibili sorprese.La prima tappa vedrà le formazioni impegnate in un’inedita cronometro a squadre, non particolarmente lunga ma ricca di insidie e già importante in ottica distacchi in classifica generale.in leggera salita per la seconda frazione, anch’essa molto ...

OA_Sport : #Ciclismo, ecco il percorso del #Giro #Rosa 2019! Dieci appassionanti frazioni dal Piemonte fino ad Udine, tappa re… - diomedes66 : RT @Ciclonews_biz: Marcialonga Craft svelato il pacco gara #ciclismo #notizie #27febbraio - Ciclonews_biz : Marcialonga Craft svelato il pacco gara #ciclismo #notizie #27febbraio -